En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Miami
Selección Argentina
Mundial 2026

Alerta Argentina: el duro pronóstico que deberá sortear la Selección en Miami

El seleccionado albiceleste tiene su primer partido de eliminación directa frente a una de las revelaciones: Cabo Verde. Pero más allá de las estrategias y variantes tácticas, Lionel Scaloni y los suyos tienen otro elemento por delante para sortear en los 16avos de final.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Banner Seguinos en google DESK
Lio Scaloni y una botellita de agua. El calor también jugará en el partido del viernes contra Cabo Verde. ( Foto: Reuters)

Lio Scaloni y una botellita de agua. El calor también jugará en el partido del viernes contra Cabo Verde. ( Foto: Reuters)
Leé también El mapa de los duelos de Argentina contra selecciones africanas en Mundiales: rachas, el mito de Nigeria y la marca de Messi
el mapa de los duelos de argentina contra selecciones africanas en mundiales: rachas, el mito de nigeria y la marca de messi

En esta época del año, el verano es duro en el sur de los Estados Unidos. Tanto que en Florida no es temporada alta porque las temperaturas son muy elevadas. Ese estado brilla cuando llega el invierno en el norte, ya que por las bajísimas temperaturas, gran parte del país se congela. En cambio, en Miami y Florida, el clima templado es ideal para las vacaciones.

Este jueves, en pleno verano, Argentina y Cabo Verde jugarán desde las 19 en el estadio que habitualmente usan los Delfines de Miami, el equipo de fútbol americano de la ciudad.

Y no solo la alta temperatura es un problema para los futbolistas. También es probable que, por la alta humedad, se levanten fuertes tormentas. Y si son eléctricas, una ley nacional obliga a suspender los partidos para proteger a jugadores y al público por las posibles caídas de rayos.

Todo eso conforma un desafío adicional para la Celeste y Blanca. Se puede dar por sentado que los jugadores africanos, cuyo país está en el Atlántico, frente a Senegal, pueden estar más acostumbrados al calor extremo. Aunque es cierto que en este fútbol superprofesional, ninguno de los 26 integrantes de la selección de Cabo Verde juega en su país.

E estadio de Miami, no tiene techo que se cierre y se sufre la lluvia o el posible calor intenso. (Foto: Gentileza

E estadio de Miami, no tiene techo que se cierre y se sufre la lluvia o el posible calor intenso. (Foto: Gentileza "X" de J. Franco)

La sorpresa del Mundial y el clima, los rivales de la Argentina

La Selección argentina afrontará este viernes un nuevo compromiso en Miami con un factor que puede convertirse en un protagonista más del partido: el clima. El pronóstico anticipa una jornada típicamente veraniega en el sur de Florida, con temperaturas elevadas, mucha humedad y posibilidad de tormentas eléctricas aisladas durante la tarde y la noche.

Para la hora del encuentro se espera una temperatura cercana a los 32°C, aunque la sensación térmica podría superar los 35°C. Además del calor, los jugadores deberán afrontar un ambiente pesado, con escaso alivio incluso después de la puesta del sol.

Los pronósticos también mantienen una probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas dispersas sobre el área de Miami. No se prevén precipitaciones persistentes durante toda la jornada, pero sí chaparrones intensos y de corta duración, un fenómeno habitual durante el verano en Florida.

Estar frescos y preparados. El calor de Miami, otro desafío para la Scaloneta. (Foto: Reuters)

Estar frescos y preparados. El calor de Miami, otro desafío para la Scaloneta. (Foto: Reuters)

Para peor, el estadio de Miami, pese a ser muy moderno, tiene un techo que cubre parcialmente las instalaciones. Si llueve, se mojan espectadores y jugadores. Si llueve mucho, se empapan. Y para peor, el calor se acumula en el estadio y puede ser superior a la temperatura ambiente.

En caso de registrarse actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio, las autoridades estadounidenses cuentan con protocolos que permiten demorar el inicio o interrumpir temporalmente el partido hasta que desaparezca el riesgo de rayos, una medida frecuente en los eventos deportivos al aire libre.

Scaloni dijo sobre este tema: “Jugamos en Miami y con calor, un horario difícil de entender. Pero todos jugaron en ese horario, no nos podemos quejar”.

Por el momento, el escenario más probable es que el encuentro pueda disputarse con normalidad, aunque bajo un clima exigente tanto para los futbolistas como para los miles de hinchas que asistirán al estadio. El calor, la humedad y la posibilidad de tormentas obligarán a seguir de cerca la evolución del tiempo durante las horas previas al partido.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Miami Selección Argentina Mundial
Notas relacionadas
Con dos goles de Mbappé, Francia le ganó a Suecia 3 a 0 y se clasificó para octavos del mundial
Con dos goles, México le ganó a Ecuador y pasó a octavos del Mundial
Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: clasificados, cruces confirmados y la agenda completa

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar