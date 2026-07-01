Alerta Argentina: el duro pronóstico que deberá sortear la Selección en Miami

Todo eso conforma un desafío adicional para la Celeste y Blanca. Se puede dar por sentado que los jugadores africanos, cuyo país está en el Atlántico, frente a Senegal, pueden estar más acostumbrados al calor extremo. Aunque es cierto que en este fútbol superprofesional, ninguno de los 26 integrantes de la selección de Cabo Verde juega en su país.

E estadio de Miami, no tiene techo que se cierre y se sufre la lluvia o el posible calor intenso. (Foto: Gentileza "X" de J. Franco)

La sorpresa del Mundial y el clima, los rivales de la Argentina

La Selección argentina afrontará este viernes un nuevo compromiso en Miami con un factor que puede convertirse en un protagonista más del partido: el clima. El pronóstico anticipa una jornada típicamente veraniega en el sur de Florida, con temperaturas elevadas, mucha humedad y posibilidad de tormentas eléctricas aisladas durante la tarde y la noche.

Para la hora del encuentro se espera una temperatura cercana a los 32°C, aunque la sensación térmica podría superar los 35°C. Además del calor, los jugadores deberán afrontar un ambiente pesado, con escaso alivio incluso después de la puesta del sol.

Los pronósticos también mantienen una probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas dispersas sobre el área de Miami. No se prevén precipitaciones persistentes durante toda la jornada, pero sí chaparrones intensos y de corta duración, un fenómeno habitual durante el verano en Florida.

Estar frescos y preparados. El calor de Miami, otro desafío para la Scaloneta. (Foto: Reuters)

Para peor, el estadio de Miami, pese a ser muy moderno, tiene un techo que cubre parcialmente las instalaciones. Si llueve, se mojan espectadores y jugadores. Si llueve mucho, se empapan. Y para peor, el calor se acumula en el estadio y puede ser superior a la temperatura ambiente.

En caso de registrarse actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio, las autoridades estadounidenses cuentan con protocolos que permiten demorar el inicio o interrumpir temporalmente el partido hasta que desaparezca el riesgo de rayos, una medida frecuente en los eventos deportivos al aire libre.

Scaloni dijo sobre este tema: “Jugamos en Miami y con calor, un horario difícil de entender. Pero todos jugaron en ese horario, no nos podemos quejar”.

Por el momento, el escenario más probable es que el encuentro pueda disputarse con normalidad, aunque bajo un clima exigente tanto para los futbolistas como para los miles de hinchas que asistirán al estadio. El calor, la humedad y la posibilidad de tormentas obligarán a seguir de cerca la evolución del tiempo durante las horas previas al partido.