Con una sola duda en el ataque, la alineación que prepara Arruabarrena para jugar en La Bombonera

Con el claro objetivo de estirar su racha invicta de 15 partidos oficiales y consolidar su funcionamiento futbolístico, Boca Juniors se mide ante Unión de Santa Fe este viernes desde las 21.30 en La Bombonera, en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura. Al contar con un margen adecuado de descanso en una semana sin compromisos coperos en el medio, el plan del entrenador Rodolfo Arruabarrena apunta a sostener la estructura principal del equipo titular, manteniendo un único interrogante en la zona ofensiva.