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Con una sola duda en el ataque, la alineación que prepara Arruabarrena para jugar en La Bombonera

Boca recibe a Unión en La Bombonera para sostener su invicto de 15 partidos. El once que piensa Arruabarrena y los datos del cruce.

Boca recibe a Unión en La Bombonera para sostener su invicto de 15 partidos.

Boca recibe a Unión en La Bombonera para sostener su invicto de 15 partidos.

Con el claro objetivo de estirar su racha invicta de 15 partidos oficiales y consolidar su funcionamiento futbolístico, Boca Juniors se mide ante Unión de Santa Fe este viernes desde las 21.30 en La Bombonera, en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura. Al contar con un margen adecuado de descanso en una semana sin compromisos coperos en el medio, el plan del entrenador Rodolfo Arruabarrena apunta a sostener la estructura principal del equipo titular, manteniendo un único interrogante en la zona ofensiva.

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Boca Juniors revirtió el resultado ante Racing y se metió en semifinales de la Copa Argentina 2026. Foto: LA NACION

Tras la agónica victoria por 3-2 sobre Racing Club por la Copa Argentina disputada el último domingo en Rosario, el cuerpo técnico evaluó el estado físico de sus dirigidos. En ese esquema consolidado, la duda principal pasa por la presencia de Leonel Flores, quien concretó su debut con la Selección Argentina el miércoles e ingresó con lo justo a la concentración. Por el desgaste acumulado en los traslados, el entrenador analiza si ponerlo de entrada o darle la titularidad a Sebastián Villa sobre el sector ofensivo.

Qué variantes presentará la formación de Boca ante la baja de Álvaro Montero

En el arco se dará una modificación obligada que ya se viene repitiendo durante las ventanas internacionales: Álvaro Montero no estará disponible por su convocatoria a la Selección de Colombia, motivo por el cual su lugar bajo los tres palos volverá a ser ocupado por Leandro Brey. En la zaga central, Facundo Herrera evolucionó de manera favorable de la molestia sufrida ante la Academia y todo indica que formará dupla con Lautaro Di Lollo, aunque Marco Pellegrino aparece como variante considerando la exigencia del calendario y el cruce de semifinales de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama (13 y 20 de octubre).

El mediocampo volverá a contar con el tridente afianzado compuesto por Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, mientras que en el ataque Alan Velasco acompañará a Miguel Merentiel como referencia principal de área, más allá de la gran actuación firmada por Enner Valencia el fin de semana pasado.

De no mediar sorpresas de último momento, la alineación de Boca para recibir al Tatengue estaría conformada por: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.

Cuáles son los datos clave del partido entre Boca y Unión en La Bombonera

  • Hora de inicio: 21.30.

  • Televisación: ESPN Premium.

  • Árbitro del encuentro: Sebastián Martínez.

  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

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