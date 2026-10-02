Con una sola duda en el ataque, la alineación que prepara Arruabarrena para jugar en La Bombonera

Qué variantes presentará la formación de Boca ante la baja de Álvaro Montero

En el arco se dará una modificación obligada que ya se viene repitiendo durante las ventanas internacionales: Álvaro Montero no estará disponible por su convocatoria a la Selección de Colombia, motivo por el cual su lugar bajo los tres palos volverá a ser ocupado por Leandro Brey. En la zaga central, Facundo Herrera evolucionó de manera favorable de la molestia sufrida ante la Academia y todo indica que formará dupla con Lautaro Di Lollo, aunque Marco Pellegrino aparece como variante considerando la exigencia del calendario y el cruce de semifinales de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama (13 y 20 de octubre).