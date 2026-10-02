Se confirmó la fecha del duelo entre Boca y Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026

Atlético Tucumán vs. Platense (que viene de eliminar a Estudiantes de La Plata): jugarán la otra semifinal el 28 de noviembre .

La gran final de la Copa Argentina 2026: se disputará formalmente el 2 de diciembre.

Qué complicaciones genera la Fecha FIFA para Boca en la semifinal ante Banfield

Dado que la ventana internacional de la FIFA se extenderá del 9 al 17 de noviembre, el conjunto xeneize corre el riesgo directo de perder a futbolistas citados a sus respectivas selecciones para disputar el pase a la final. Esta contingencia ya tuvo un antecedente directo en los cuartos de final frente a Racing Club, compromiso en el que el DT no pudo disponer del arquero Álvaro Montero a raíz de su convocatoria a la Selección de Colombia.

Dentro del plano positivo para la planificación de Boca, la confirmación de este fixture evita que el compromiso ante el Taladro se cruce de manera directa con su camino en la Copa Sudamericana. La llave de semifinales continentales frente a Vasco da Gama se disputará los días 13 y 20 de octubre, garantizando que no exista superposición entre ambos objetivos internacionales y locales.