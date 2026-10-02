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Se confirmó la fecha del duelo entre Boca y Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026

La organización confirmó la fecha para la semifinal entre Boca y Banfield por Copa Argentina. El cruce será en Fecha FIFA.

Se confirmó la fecha del duelo entre Boca y Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026

Tras varios días de especulaciones y revisiones sobre el calendario oficial, la organización de la Copa Argentina confirmó la fecha para el cruce entre Boca Juniors y Banfield por la semifinal de la edición 2026. El compromiso que definirá al segundo finalista del certamen más federal del país se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre, en plena ventana de Fecha FIFA, mientras que el horario de inicio y la sede del espectáculo permanecen aún a confirmar.

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La reprogramación de esta instancia responde a las complicaciones de logística y calendario generadas por la triple competencia que afronta el equipo de la Ribera. Aunque la gran final del torneo federal estaba pautada originalmente para el 4 de noviembre, el apretado cronograma obligó a las autoridades a rever las fechas y postergar las dos fases decisivas hacia el tramo final del año.

Por qué se postergaron las semifinales de la Copa Argentina y cómo quedó el calendario

Pese a que en las instancias previas se contempló realizar la semifinal durante la primera semana de octubre, a fines de dicho mes o incluso en los primeros días de noviembre antes del Superclásico, las autoridades optaron por reorganizar el cierre de la temporada.

En esa misma reestructuración del fixture quedó establecido el cronograma para el otro lado del cuadro:

  • Atlético Tucumán vs. Platense (que viene de eliminar a Estudiantes de La Plata): jugarán la otra semifinal el 28 de noviembre.

  • La gran final de la Copa Argentina 2026: se disputará formalmente el 2 de diciembre.

Qué complicaciones genera la Fecha FIFA para Boca en la semifinal ante Banfield

Dado que la ventana internacional de la FIFA se extenderá del 9 al 17 de noviembre, el conjunto xeneize corre el riesgo directo de perder a futbolistas citados a sus respectivas selecciones para disputar el pase a la final. Esta contingencia ya tuvo un antecedente directo en los cuartos de final frente a Racing Club, compromiso en el que el DT no pudo disponer del arquero Álvaro Montero a raíz de su convocatoria a la Selección de Colombia.

Dentro del plano positivo para la planificación de Boca, la confirmación de este fixture evita que el compromiso ante el Taladro se cruce de manera directa con su camino en la Copa Sudamericana. La llave de semifinales continentales frente a Vasco da Gama se disputará los días 13 y 20 de octubre, garantizando que no exista superposición entre ambos objetivos internacionales y locales.

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