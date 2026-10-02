El motivo por el que muchos equipos van a "hacerle el aguante" a Boca en la Copa Argentina

Existe una salvedad dentro de este escenario: Estudiantes de La Plata continúa disputando la actual Copa Libertadores, por lo que conserva la chance de sellar su boleto al máximo certamen continental del año próximo si logra dar la vuelta olímpica. De no conseguirlo, dependerá de no ceder terreno en el torneo local y esperar que el Xeneize levante el trofeo federal para ingresar por la ventana a la Sudamericana.

Cómo quedó el panorama de las semifinales de la Copa Argentina

La victoria previa de Boca ante Racing en la fase de cuartos de final evitó que la instancia semifinal quedara conformada en su totalidad por equipos involucrados en la lucha del fondo. La Academia marcha en la posición 23 de la tabla acumulada, ubicándose inmediatamente por encima de las posiciones que ocupan Atlético Tucumán, Banfield y Platense, quedando por debajo únicamente las realidades de Central Córdoba, Deportivo Riestra, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

Con 18 puntos aún en disputa dentro del Torneo Clausura, la recta final del semestre obligará a los perseguidores a sumar de a tres mientras miran de reojo el cruce entre Boca y Banfield, donde la ilusión de varios clubes dependerá del éxito del equipo de la Ribera.