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El motivo por el que muchos equipos van a "hacerle el aguante" a Boca en la Copa Argentina

Tras la clasificación de Platense a semifinales, Boca quedó como el único capaz de liberar un cupo internacional vía tabla anual. Los detalles.

Boca Juniors revirtió el resultado ante Racing y se metió en semifinales de la Copa Argentina 2026. Foto: LA NACION

Boca Juniors revirtió el resultado ante Racing y se metió en semifinales de la Copa Argentina 2026. Foto: LA NACION

El agónico triunfo de Platense por 1-0 frente a Estudiantes de La Plata terminó de darle forma al cuadro definitivo de las semifinales de la Copa Argentina. Con Banfield, Boca Juniors, Atlético Tucumán y el Calamar como los cuatro clasificados a la instancia de los cuatro mejores, la definición del certamen federal generó una particularidad matemática dentro del fútbol argentino: gran parte de los clubes de la Liga Profesional comenzará a desear un título del conjunto xeneize para asegurar o ampliar sus posibilidades de clasificar a torneos internacionales.

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Rodolfo Arruabarrena

El motivo de este interés colectivo radica en la ubicación de los semifinalistas dentro de las posiciones acumuladas del año. Mientras que Banfield, Atlético Tucumán y Platense pelean en los puestos bajos del campeonato, Boca se sostiene como el único equipo en carrera que, en caso de coronarse campeón, liberará un cupo continental en la tabla anual.

Por qué una coronación de Boca en la Copa Argentina libera pasajes a las copas internacionales

En la actualidad del campeonato, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena se ubica en el tercer escalón de la tabla anual con 47 puntos, quedando por detrás del líder Independiente Rivadavia de Mendoza (51) y de Vélez Sarsfield (48). Por el momento, los tres clubes están obteniendo el boleto directo a la Copa Libertadores 2027 a través de esa vía.

Si Boca logra adjudicarse el título de la Copa Argentina y obtiene el pasaje directo como campeón federal, abrirá de manera automática una plaza extra para la Copa Libertadores y correrá el margen para la Copa Sudamericana. Esa eventualidad beneficiaría de forma directa a quienes vienen peleando en la zona media de la tabla: Argentinos Juniors (47), Rosario Central (46), Instituto (43), Gimnasia y Esgrima La Plata (43), River Plate (42) y Belgrano (24) hoy ocupan los puestos de Sudamericana del cuarto al noveno lugar. Un poco más atrás, al acecho de ese noveno lugar, esperan Estudiantes de La Plata (41), Independiente (41), Lanús (40) y Huracán (38).

Existe una salvedad dentro de este escenario: Estudiantes de La Plata continúa disputando la actual Copa Libertadores, por lo que conserva la chance de sellar su boleto al máximo certamen continental del año próximo si logra dar la vuelta olímpica. De no conseguirlo, dependerá de no ceder terreno en el torneo local y esperar que el Xeneize levante el trofeo federal para ingresar por la ventana a la Sudamericana.

Cómo quedó el panorama de las semifinales de la Copa Argentina

La victoria previa de Boca ante Racing en la fase de cuartos de final evitó que la instancia semifinal quedara conformada en su totalidad por equipos involucrados en la lucha del fondo. La Academia marcha en la posición 23 de la tabla acumulada, ubicándose inmediatamente por encima de las posiciones que ocupan Atlético Tucumán, Banfield y Platense, quedando por debajo únicamente las realidades de Central Córdoba, Deportivo Riestra, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

Con 18 puntos aún en disputa dentro del Torneo Clausura, la recta final del semestre obligará a los perseguidores a sumar de a tres mientras miran de reojo el cruce entre Boca y Banfield, donde la ilusión de varios clubes dependerá del éxito del equipo de la Ribera.

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