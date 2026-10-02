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El emotivo mensaje de la Selección Argentina a Lionel Messi antes de su última función en el Monumental despedida

Lionel Scaloni y los futbolistas de la Selección Argentina dedicaron emotivos mensajes a Lionel Messi antes de su despedida. Los detalles del homenaje.

Lionel Scaloni y los futbolistas de la Selección Argentina dedicaron emotivos mensajes a Lionel Messi antes de su despedida. 

Lionel Scaloni y los futbolistas de la Selección Argentina dedicaron emotivos mensajes a Lionel Messi antes de su despedida. 

En la Selección Argentina ya se respira un clima de profunda emoción y nostalgia. De cara a lo que será la última función de Lionel Messi con la camiseta albiceleste este martes en el Estadio Monumental frente a Benín, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y varios futbolistas del plantel participaron de un conmovedor video institucional. Durante la grabación, los integrantes de la delegación dejaron sus mensajes de agradecimiento mientras estampaban sus firmas en una camiseta homenaje destinada al histórico capitán.

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Lionel Messi 

El encargado de abrir el tributo audiovisual fue el propio director técnico, quien no dudó en expresar su gratitud hacia el rosarino por el proceso compartido en el seleccionado nacional. Lionel Scaloni afirmó estar “eternamente agradecido” por haber sido parte del recorrido de Messi en el conjunto nacional, calificando esta etapa como una “historia maravillosa”. Cabe recordar que el entrenador santafesino dirigió al capitán en 78 encuentros internacionales, periodo en el que cosecharon cuatro títulos oficiales.

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La emoción también se reflejó en los testimonios entregados por las principales figuras que asumirán el liderazgo de la nueva etapa. El nuevo capitán del equipo, Cristian “Cuti” Romero, abrió su corazón al declarar: “La verdad que lo amo, es una persona brillante”. En esa misma línea, el marcador central Lisandro Martínez habló en representación del grupo al remarcar que todos sienten un “amor impresionante por él” que perdurará “para toda la vida”, mientras que Alexis Mac Allister calificó la oportunidad de haber compartido cancha con el rosarino como “algo irrepetible”.

A los reconocimientos se sumó Julián Álvarez, quien reveló la significación personal que tuvo haber compartido frente de ataque con su referente de la infancia. La Araña, que disputó 48 partidos al lado del capitán con un acople futbolístico sensacional durante los torneos oficiales, definió al diez como su ídolo de toda la vida y un ejemplo a seguir dentro y fuera de la cancha.

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El video institucional contó además con las palabras de los exponentes juveniles convocados por Scaloni para encabezar la renovación del plantel. Nico Paz, el volante del Como de Italia que asoma como uno de los candidatos a heredar la camiseta número 10, remarcó que aprendió muchísimo al lado del capitán y expresó su profundo agradecimiento. Por su parte, Franco Mastantuono explicó que haber compartido concentraciones y convocatorias con Messi significó cumplir un sueño de la infancia. La pieza audiovisual se completó con la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás Tagliafico.

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La agenda internacional del seleccionado argentino en esta ventana de octubre comprende dos compromisos en el Estadio Monumental:

  • Sábado 3 de octubre (21:00 horas): Argentina vs. Burkina Faso.

  • Martes 6 de octubre (20:00 horas): Argentina vs. Benín (encuentro que albergará la despedida oficial de Lionel Messi).

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