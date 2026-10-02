El emotivo mensaje de la Selección Argentina a Lionel Messi antes de su última función en el Monumental despedida

En la Selección Argentina ya se respira un clima de profunda emoción y nostalgia. De cara a lo que será la última función de Lionel Messi con la camiseta albiceleste este martes en el Estadio Monumental frente a Benín, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y varios futbolistas del plantel participaron de un conmovedor video institucional. Durante la grabación, los integrantes de la delegación dejaron sus mensajes de agradecimiento mientras estampaban sus firmas en una camiseta homenaje destinada al histórico capitán.