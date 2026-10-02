El emotivo mensaje de la Selección Argentina a Lionel Messi antes de su última función en el Monumental despedida

Cómo vivieron la despedida los jóvenes que representan el recambio de la Albiceleste

El video institucional contó además con las palabras de los exponentes juveniles convocados por Scaloni para encabezar la renovación del plantel. Nico Paz, el volante del Como de Italia que asoma como uno de los candidatos a heredar la camiseta número 10, remarcó que aprendió muchísimo al lado del capitán y expresó su profundo agradecimiento. Por su parte, Franco Mastantuono explicó que haber compartido concentraciones y convocatorias con Messi significó cumplir un sueño de la infancia. La pieza audiovisual se completó con la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás Tagliafico.

Cuándo juega la Selección Argentina sus próximos partidos de la Fecha FIFA

La agenda internacional del seleccionado argentino en esta ventana de octubre comprende dos compromisos en el Estadio Monumental: