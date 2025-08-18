En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Ángel Di María
Rosario Central
FÚTBOL

Condenaron al hombre que amenazó a Di María en Rosario: la sentencia que marcó un precedente

Tras meses de incertidumbre y hechos de violencia que afectaron al futbolista, la Justicia de Rosario condenó a seis años de prisión a Marcos Natanael Sánchez, el joven que lo amenazó con un mensaje intimidatorio en mayo de 2024.

Condenaron al hombre que amenazó a Di María en Rosario: la sentencia que marcó un precedente

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central fue uno de los hechos más esperados en el fútbol argentino. El crack campeón del mundo había pospuesto varias veces su vuelta al club de sus amores debido a la inseguridad que afecta a Rosario. Entre esos episodios, uno en particular generó gran conmoción: las amenazas que recibió en mayo de 2024. Este viernes, la Justicia confirmó la condena al responsable de esos hechos.

Leé también Condenaron al hombre que amenazó a Ángel Di María antes de su regreso a Rosario Central
La Justicia condenó al autor de las amenazas contra Ángel Di María. (Foto: archivo)
Los jugadores del fútbol argentino que estarán en la fecha FIFA Argentina Germán Pezzella (River). Chile Felipe Loyola y Luciano Cabral (Independiente) y Paulo Díaz (River). Colombia Kevi - 2025-08-18T160534.807

Qué ocurrió la noche de las amenazas a Di María

El 29 de mayo de 2024, cerca de las 21.45, un hecho violento sacudió la zona sur de Rosario. Marcos Natanael Sánchez, de 21 años, acompañado por otro hombre aún no identificado, llegó a una estación de servicio y disparó cuatro veces contra el frente vidriado del local.

Tras la balacera, dejaron un mensaje escrito a mano con una frase intimidatoria dirigida directamente a Di María: “Te estamos esperando Di María”, firmado por “Los Rosarinos”.

El episodio generó fuerte preocupación tanto en el futbolista como en su entorno, y en la ciudad en general, ya que fue interpretado como un intento de frenar su regreso a Central en medio de una situación de violencia urbana que se intensificaba.

Cómo fue la detención y el proceso judicial

Sánchez fue detenido apenas dos días después del ataque. Durante la investigación, se comprobó que había llegado al lugar en una moto robada y que utilizó una pistola calibre 9 milímetros para efectuar los disparos.

Frente a las pruebas presentadas, el acusado aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado. La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario y estuvo presidida por la jueza Silvia Castelli, con la participación de los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola.

La defensa y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) llegaron a un acuerdo por el que se dictó una condena de seis años y seis meses de prisión efectiva.

De qué delitos fue hallado culpable

El tribunal lo responsabilizó por:

  • Intimidación pública, debido al mensaje directo contra Di María.

  • Portación de arma de fuego, por el uso de la pistola durante el ataque.

  • Robo agravado, por la motocicleta sustraída en la que se trasladó hasta la estación de servicio.

La condena marca un precedente en el contexto de amenazas y ataques vinculados a figuras públicas en Rosario, ciudad que desde hace años enfrenta una ola de violencia ligada al narcotráfico y el crimen organizado.

Qué significa esta condena para el regreso de Di María

Aunque la sentencia representa un paso importante en materia de Justicia, el caso refleja la difícil situación de seguridad que atraviesa Rosario. Para Di María, significó un obstáculo más en su esperado regreso a Rosario Central, una decisión que siempre estuvo acompañada de incertidumbre por la violencia que afecta a la ciudad.

Si bien el futbolista logró concretar su vuelta, los hechos de mayo de 2024 dejaron en evidencia que, más allá del fervor popular, el contexto en el que se dio su regreso no estuvo exento de riesgos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ángel Di María Rosario Central
Notas relacionadas

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar