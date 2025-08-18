Condenaron al hombre que amenazó a Di María en Rosario: la sentencia que marcó un precedente

Cómo fue la detención y el proceso judicial

Sánchez fue detenido apenas dos días después del ataque. Durante la investigación, se comprobó que había llegado al lugar en una moto robada y que utilizó una pistola calibre 9 milímetros para efectuar los disparos.

Frente a las pruebas presentadas, el acusado aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado. La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario y estuvo presidida por la jueza Silvia Castelli, con la participación de los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola.

La defensa y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) llegaron a un acuerdo por el que se dictó una condena de seis años y seis meses de prisión efectiva.

De qué delitos fue hallado culpable

El tribunal lo responsabilizó por:

Intimidación pública, debido al mensaje directo contra Di María.

Portación de arma de fuego, por el uso de la pistola durante el ataque.

Robo agravado, por la motocicleta sustraída en la que se trasladó hasta la estación de servicio.

La condena marca un precedente en el contexto de amenazas y ataques vinculados a figuras públicas en Rosario, ciudad que desde hace años enfrenta una ola de violencia ligada al narcotráfico y el crimen organizado.

Qué significa esta condena para el regreso de Di María

Aunque la sentencia representa un paso importante en materia de Justicia, el caso refleja la difícil situación de seguridad que atraviesa Rosario. Para Di María, significó un obstáculo más en su esperado regreso a Rosario Central, una decisión que siempre estuvo acompañada de incertidumbre por la violencia que afecta a la ciudad.

Si bien el futbolista logró concretar su vuelta, los hechos de mayo de 2024 dejaron en evidencia que, más allá del fervor popular, el contexto en el que se dio su regreso no estuvo exento de riesgos.