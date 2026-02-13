Colapinto completó la primera sesión y marcó un buen tiempo en Bahréin: en qué posición quedó

Con ese número de giros, Colapinto fue el séptimo piloto que más vueltas completó en la primera parte del día. A diferencia de lo ocurrido en jornadas anteriores, cuando tanto él como su compañero habían sufrido inconvenientes mecánicos que obligaron a detener el auto y provocaron banderas rojas, esta vez la actividad se desarrolló con normalidad.

Qué busca Alpine en estos test de pretemporada

En este tipo de pruebas, los equipos priorizan la recopilación de información técnica por sobre los tiempos de vuelta. La meta ya no es únicamente comprobar que el monoplaza funcione, sino empezar a entender su rendimiento real en condiciones más cercanas a las de un Gran Premio.

Algunas escuderías optan por dividir la jornada entre sus pilotos, mientras que otras deciden darle el día completo a uno solo para avanzar con tandas largas. En el caso de Alpine, Colapinto continuará al mando del A526 también en la sesión vespertina.

A qué hora se corre y dónde se puede ver el test de Bahréi

La actividad matutina comenzó a las 4 de la madrugada de Argentina y se extendió hasta las 8. La tanda de la tarde se desarrollará de 9 a 13.

La transmisión televisiva estará a cargo de Disney+, que emitirá imágenes desde las 12 del mediodía, mientras que la plataforma F1TV también ofrecerá la jornada en vivo vía streaming.

Para Colapinto y Alpine, este último día de pruebas será clave para seguir sumando kilómetros y llegar con mayor preparación al comienzo oficial de la temporada de Fórmula 1.