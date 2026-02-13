En vivo Radio La Red
FÓRMULA 1

Colapinto completó la primera sesión y marcó un buen tiempo en Bahréin: en qué posición quedó

El piloto argentino, Franco Colapinto, completó la primera sesión del último test de pretemporada en Bahréin y sorprendió con su tiempo en el test de Fórmula 1.

(Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

Franco Colapinto volvió a subirse al monoplaza de Alpine en el tercer y último test de pretemporada de la Fórmula 1, que se desarrolla en el Circuito Internacional de Bahréin. Tras no haber participado en la segunda jornada, el argentino regresó a la pista este viernes y completó una sólida actuación en la sesión matutina.

En su mejor vuelta, Colapinto registró un tiempo de 1:36.874, lo que lo ubicó sexto de manera extraoficial. Más allá del resultado en la tabla, el objetivo principal de la escudería no fue buscar vueltas rápidas, sino recolectar la mayor cantidad de datos posibles para continuar con el desarrollo del auto de cara al inicio de la temporada.

Cómo le fue a Colapinto en la sesión matutina en Bahréin

El argentino mantuvo un buen ritmo a lo largo de la tanda y logró completar 64 vueltas, una cifra significativa si se tiene en cuenta que el miércoles había girado menos y que incluso dio tres vueltas más que Pierre Gasly en la sesión matutina del jueves.

Con ese número de giros, Colapinto fue el séptimo piloto que más vueltas completó en la primera parte del día. A diferencia de lo ocurrido en jornadas anteriores, cuando tanto él como su compañero habían sufrido inconvenientes mecánicos que obligaron a detener el auto y provocaron banderas rojas, esta vez la actividad se desarrolló con normalidad.

Qué busca Alpine en estos test de pretemporada

En este tipo de pruebas, los equipos priorizan la recopilación de información técnica por sobre los tiempos de vuelta. La meta ya no es únicamente comprobar que el monoplaza funcione, sino empezar a entender su rendimiento real en condiciones más cercanas a las de un Gran Premio.

Algunas escuderías optan por dividir la jornada entre sus pilotos, mientras que otras deciden darle el día completo a uno solo para avanzar con tandas largas. En el caso de Alpine, Colapinto continuará al mando del A526 también en la sesión vespertina.

A qué hora se corre y dónde se puede ver el test de Bahréi

La actividad matutina comenzó a las 4 de la madrugada de Argentina y se extendió hasta las 8. La tanda de la tarde se desarrollará de 9 a 13.

La transmisión televisiva estará a cargo de Disney+, que emitirá imágenes desde las 12 del mediodía, mientras que la plataforma F1TV también ofrecerá la jornada en vivo vía streaming.

Para Colapinto y Alpine, este último día de pruebas será clave para seguir sumando kilómetros y llegar con mayor preparación al comienzo oficial de la temporada de Fórmula 1.

