La fuerte advertencia del compañero de Colapinto que encendió la previa del GP de Australia

Sin embargo, dejó una pista sobre lo que podría ocurrir en pista: “Seguramente va a ser más complicado que antes”, agregó, en referencia a los cambios técnicos y al proceso de adaptación que atraviesan los equipos.

Sus palabras reflejan la incertidumbre que existe en el paddock ante el nuevo reglamento y el comportamiento de los autos en condiciones de carrera. Con monoplazas diferentes y menos rodaje real, las primeras vueltas del campeonato podrían presentar situaciones poco habituales.

De esta manera, la primera competencia del calendario no solo marcará el inicio de la temporada, sino también el primer gran test para evaluar cómo responden los nuevos autos en un momento clave: la largada. Mientras tanto, las declaraciones de Gasly alimentan la expectativa de cara a un arranque que podría dejar imágenes memorables.