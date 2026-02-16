En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Pierre Gasly
FÓRMULA 1

La fuerte advertencia del compañero de Colapinto que encendió la previa del GP de Australia

Pierre Gasly, piloto de Alpine y compañero de Franco Colapinto, realizó una advertencia de cara al Gran Premio de Australia que sorprendió a todos. ¿Qué dijo?

La cuenta regresiva para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya empezó y, antes del debut en el Gran Premio de Australia, una frase de Pierre Gasly encendió la expectativa. El piloto francés, compañero de Franco Colapinto en Alpine, habló sobre uno de los aspectos que más dudas genera en este comienzo de campeonato: las largadas con los nuevos autos.

image

La categoría afrontará este año un reglamento técnico renovado y monoplazas que todavía se encuentran en etapa de adaptación. En ese contexto, las primeras carreras podrían presentar situaciones imprevistas, especialmente en los momentos de mayor tensión, como el inicio de cada competencia.

Qué dijo Gasly sobre la largada del GP de Australia

Durante una conferencia de prensa, Gasly se refirió al arranque del calendario y dejó una declaración que no pasó inadvertida. “¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará”, afirmó, en relación con la carrera que se disputará el domingo 8 de marzo.

Ante la consulta sobre el motivo de su comentario, el piloto de Alpine mantuvo el misterio y evitó dar demasiados detalles. “Bueno, ya veremos. Yo mismo no estoy muy seguro”, respondió, sin confirmar una causa específica.

Sin embargo, dejó una pista sobre lo que podría ocurrir en pista: “Seguramente va a ser más complicado que antes”, agregó, en referencia a los cambios técnicos y al proceso de adaptación que atraviesan los equipos.

Sus palabras reflejan la incertidumbre que existe en el paddock ante el nuevo reglamento y el comportamiento de los autos en condiciones de carrera. Con monoplazas diferentes y menos rodaje real, las primeras vueltas del campeonato podrían presentar situaciones poco habituales.

De esta manera, la primera competencia del calendario no solo marcará el inicio de la temporada, sino también el primer gran test para evaluar cómo responden los nuevos autos en un momento clave: la largada. Mientras tanto, las declaraciones de Gasly alimentan la expectativa de cara a un arranque que podría dejar imágenes memorables.

