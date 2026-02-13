Franco Colapinto sumó más de 140 vueltas en Bahréin y dejó señales alentadoras para Alpine

Qué pasó en la sesión de la tarde y cuántas vueltas completó

En la tanda vespertina, Colapinto realizó varias pasadas con ritmo de carrera y probó todos los compuestos de neumáticos disponibles. Aunque el enfoque seguía puesto en la recopilación de información técnica, el piloto logró mejorar su registro en tres oportunidades.

Su mejor vuelta del día fue de 1:35.806, lo que le permitió ubicarse en el octavo lugar en esa sesión. Ese tiempo, además, representó el mejor registro de Alpine en lo que va de la pretemporada.

En total, el argentino completó 144 vueltas a lo largo de la jornada, uno de los objetivos principales del equipo. Tras los inconvenientes mecánicos que habían afectado al auto en los dos días anteriores, esta vez las pruebas se desarrollaron con normalidad, lo que también fue una señal positiva para la escudería francesa.

La jornada resultó clave para Alpine, que busca entender el funcionamiento del nuevo monoplaza y acumular la mayor cantidad de datos posibles antes del inicio de la temporada. Todo el trabajo de estos días está enfocado en llegar con mayor solidez al arranque del campeonato en Australia.