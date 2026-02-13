En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Franco Colapinto sumó más de 140 vueltas en Bahréin y dejó señales alentadoras para Alpine

El piloto argentino tuvo acción durante todo el día en el último test de la semana, acumuló una gran cantidad de giros y aportó datos valiosos para el equipo francés.

(Foto: AlpineF1Team/IG)

(Foto: AlpineF1Team/IG)

El piloto argentino Franco Colapinto completó una intensa jornada de trabajo con Alpine en el tercer y último test de la semana en el Circuito Internacional de Bahréin, en el marco de la pretemporada de la Fórmula 1. Tras no participar en la segunda jornada de pruebas, el argentino volvió a pista y dejó buenas sensaciones tanto en la sesión matutina como en la vespertina.

Leé también La FIA habló del motor Mercedes que usará Colapinto en Alpine y sacudió la previa de la F1
la fia hablo del motor mercedes que usara colapinto en alpine y sacudio la previa de la f1

El joven piloto tuvo un desempeño sólido durante todo el día, en el que el objetivo principal del equipo no fue buscar vueltas rápidas, sino acumular información y entender el comportamiento del monoplaza en distintas condiciones.

Cómo fue el trabajo de Colapinto en la sesión matutina

Durante las primeras horas del día, Colapinto mantuvo un ritmo constante y logró marcar su mejor tiempo con un registro de 1:36.874, que lo ubicó en el sexto lugar de manera extraoficial. La tanda comenzó a las 4 de la madrugada de la Argentina y se extendió hasta las 8.

En ese tramo, el argentino completó 64 vueltas, una cifra superior a la que había logrado el miércoles y también mayor a la de su compañero Pierre Gasly en la sesión matutina del jueves. De hecho, fue el séptimo piloto con más giros en esa tanda, una señal positiva para el trabajo de recolección de datos del equipo.

Qué pasó en la sesión de la tarde y cuántas vueltas completó

En la tanda vespertina, Colapinto realizó varias pasadas con ritmo de carrera y probó todos los compuestos de neumáticos disponibles. Aunque el enfoque seguía puesto en la recopilación de información técnica, el piloto logró mejorar su registro en tres oportunidades.

Su mejor vuelta del día fue de 1:35.806, lo que le permitió ubicarse en el octavo lugar en esa sesión. Ese tiempo, además, representó el mejor registro de Alpine en lo que va de la pretemporada.

En total, el argentino completó 144 vueltas a lo largo de la jornada, uno de los objetivos principales del equipo. Tras los inconvenientes mecánicos que habían afectado al auto en los dos días anteriores, esta vez las pruebas se desarrollaron con normalidad, lo que también fue una señal positiva para la escudería francesa.

La jornada resultó clave para Alpine, que busca entender el funcionamiento del nuevo monoplaza y acumular la mayor cantidad de datos posibles antes del inicio de la temporada. Todo el trabajo de estos días está enfocado en llegar con mayor solidez al arranque del campeonato en Australia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine
Notas relacionadas
Franco Colapinto habló tras la falla en los test de Bahréin: "Tuvimos problemas con..."
Colapinto completó la primera sesión y marcó un buen tiempo en Bahréin: en qué posición quedó
El llamativo mensaje de Alpine tras el primer día de Colapinto en los tests de Bahréin

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar