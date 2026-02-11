En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Franco Colapinto habló tras la falla en los test de Bahréin: "Tuvimos problemas con..."

El argentino sufrió un inconveniente mecánico durante la sesión matutina en Sakhir, completó 28 vueltas y aseguró que el equipo está en pleno proceso de adaptación con el nuevo auto.

Franco Colapinto habló tras la falla en los test de Bahréin: Tuvimos problemas con...

Franco Colapinto tuvo una jornada con contratiempos en las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin. El piloto argentino salió a pista en el turno matutino con Alpine, pero una falla de motor alteró el plan de trabajo previsto para el equipo en el Circuito Internacional de Sakhir.

GettyImages

El inconveniente se produjo en el primer tramo de actividad. Aunque más tarde pudo regresar a la pista, el problema le impidió completar el programa original y explorar a fondo el rendimiento del A526 antes de cederle el auto a su compañero Pierre Gasly para la tanda vespertina. El episodio no fue televisado en directo, pero luego se difundió un breve resumen en el que se observa el momento en que el monoplaza se detiene y es asistido por el equipo para retirarlo del circuito.

Qué dijo Franco Colapinto tras la falla en Bahréin

Al finalizar la jornada, el argentino le quitó dramatismo a la situación. “Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y, sí, no di muchas vueltas. Es parte de las pruebas y de las cosas propias de los autos nuevos, así que estamos aprendiendo todos juntos. Ojalá podamos aprender de eso y simplemente evitar que vuelva a pasar”, expresó ante los medios.

Colapinto también recordó que su tiempo en pista ha sido limitado en esta pretemporada, ya que en Barcelona tampoco pudo girar demasiado. Por eso, consideró que todavía es prematuro sacar conclusiones sobre el rendimiento del nuevo monoplaza.

“Es diferente, creo que tenemos que esperar y ver. Tengo solo un par de días en el auto y el proceso de los equipos es distinto; estamos eligiendo intentar aprender lo máximo posible y maximizar las vueltas que estamos dando. Creo que todavía hay mucho por encontrar y mucho por mejorar en cada equipo y en cada auto, así que es muy temprano para decir si me gusta o no me gusta”, afirmó.

El argentino remarcó además que el comportamiento y las configuraciones del auto son completamente diferentes a las del año pasado. “Van a llegar muchas más cosas y estoy seguro de que eso va a cambiar un poco cómo reaccionan los autos y cómo los manejamos. Es diferente, eso es lo principal”, agregó.

Qué números dejó su primera jornada en Sakhir

En total, Colapinto completó 28 vueltas y recorrió 151 kilómetros. Su mejor registro fue de 1:40.330, tiempo que lo ubicó en el fondo del clasificador.

Por la tarde, Gasly tomó el mando del Alpine y acumuló 36 giros, con una mejor marca de 1:37.037. El propio Colapinto valoró ese trabajo: “Pierre pudo dar bastantes vueltas por la tarde, lo que nos da mucho que evaluar y, con suerte, significa que cuando yo vuelva al coche el viernes, podremos tener un día productivo”.

El argentino volverá a girar el viernes. La tercera y última tanda de pruebas se desarrollará del 18 al 20 de febrero en Bahréin, antes del inicio del campeonato con el Gran Premio de Australia, previsto para el 8 de marzo.

