Franco Colapinto habló tras la falla en los test de Bahréin: "Tuvimos problemas con..."

“Es diferente, creo que tenemos que esperar y ver. Tengo solo un par de días en el auto y el proceso de los equipos es distinto; estamos eligiendo intentar aprender lo máximo posible y maximizar las vueltas que estamos dando. Creo que todavía hay mucho por encontrar y mucho por mejorar en cada equipo y en cada auto, así que es muy temprano para decir si me gusta o no me gusta”, afirmó.

El argentino remarcó además que el comportamiento y las configuraciones del auto son completamente diferentes a las del año pasado. “Van a llegar muchas más cosas y estoy seguro de que eso va a cambiar un poco cómo reaccionan los autos y cómo los manejamos. Es diferente, eso es lo principal”, agregó.

Qué números dejó su primera jornada en Sakhir

En total, Colapinto completó 28 vueltas y recorrió 151 kilómetros. Su mejor registro fue de 1:40.330, tiempo que lo ubicó en el fondo del clasificador.

Por la tarde, Gasly tomó el mando del Alpine y acumuló 36 giros, con una mejor marca de 1:37.037. El propio Colapinto valoró ese trabajo: “Pierre pudo dar bastantes vueltas por la tarde, lo que nos da mucho que evaluar y, con suerte, significa que cuando yo vuelva al coche el viernes, podremos tener un día productivo”.

El argentino volverá a girar el viernes. La tercera y última tanda de pruebas se desarrollará del 18 al 20 de febrero en Bahréin, antes del inicio del campeonato con el Gran Premio de Australia, previsto para el 8 de marzo.