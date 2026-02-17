En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Mundial 2026
FÚTBOL

¿Limpieza en la Scaloneta? Los históricos de la Selección Argentina que podrían quedarse afuera del Mundial

Lesiones, falta de continuidad y la presión de los jóvenes ponen en evaluación a varios futbolistas que fueron clave en el título que la Selección Argentina obtuvo en Qatar.

¿Limpieza en la Scaloneta? Los históricos de la Selección Argentina que podrían quedarse afuera del Mundial

A menos de medio año del Mundial 2026, la Selección Argentina ya no discute su identidad ni su estructura principal. El ciclo de Lionel Scaloni mantiene una base consolidada, con líderes claros y una idea de juego que dio resultados. Sin embargo, el contexto empieza a modificar algunos nombres propios: las lesiones, la falta de continuidad y el crecimiento de nuevas alternativas obligan al cuerpo técnico a revisar situaciones individuales.

Leé también ¡Un lujo! El hotel cinco estrellas donde se alojará la Selección Argentina antes de la Finalissima ante España
¡un lujo! el hotel cinco estrellas donde se alojara la seleccion argentina antes de la finalissima ante espana
image

El recambio no implica una ruptura con el grupo campeón del mundo. La intención sigue siendo sostener la base que ganó en Qatar, pero ajustando piezas donde el presente así lo exige. En ese análisis aparecen varios históricos que, por distintas razones, entraron en zona de evaluación.

¿Qué campeones del mundo hoy generan dudas rumbo a 2026?

Uno de los casos más sensibles es el de Giovani Lo Celso. Su calidad nunca estuvo en discusión, pero las lesiones volvieron a interrumpir su continuidad. Una nueva molestia muscular en el muslo lo dejó fuera de un tramo importante del calendario y también de la Finalissima ante España. Cuando está en plenitud, es una opción directa para el once titular; cuando no, el margen se reduce en un mediocampo cada vez más competitivo.

Algo similar ocurre con Juan Foyth. La rotura del tendón de Aquiles lo mantendrá varios meses fuera de las canchas y su recuperación apunta recién al segundo semestre del año. Su capacidad para desempeñarse en distintos puestos siempre fue valorada por el cuerpo técnico, pero el tiempo juega en contra y la competencia interna creció en la defensa.

En el lateral izquierdo aparece el caso de Marcos Acuña, otro campeón del mundo que depende casi exclusivamente de su estado físico. Cuando está bien, aporta experiencia y carácter; cuando no, pierde terreno frente a otras opciones.

En ese mismo sector se encuentra Nicolás Tagliafico, habitual titular para Scaloni. El defensor sufrió un esguince de tobillo tras un golpe en un partido de la Europa League, lo que encendió una alarma momentánea. Sin embargo, su situación no parece comprometer su presencia a futuro, ya que desde la última Copa América disputó 85 partidos y solo se perdió nueve por lesión.

Más atrás quedan nombres como Paulo Dybala o Ángel Correa. Ambos tienen talento de sobra, pero nunca lograron sostener continuidad dentro del ciclo, ya sea por problemas físicos o por la fuerte competencia en la zona ofensiva.

¿Quiénes presionan desde abajo para meterse en la lista?

El escenario también se explica por la aparición de nuevas alternativas. Jugadores como Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Valentín Barco o Franco Mastantuono empezaron a ganar terreno y obligan a replantear jerarquías dentro del plantel.

El mensaje de Scaloni se mantiene en línea con todo su proceso: transición sin romper la base. Los líderes siguen siendo importantes, pero nadie tiene el lugar asegurado únicamente por lo hecho. En la Selección campeona, el pasado suma, pero el futuro se gana en la cancha.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Mundial 2026
Notas relacionadas
Preocupación en la Selección Argentina por la lesión de Messi: cuántos partidos se perderá
Alarma en la Selección Argentina: los nombres que preocupan de cara al Mundial
Gabriel Batistuta fue abuelo por segunda vez: el emotivo mensaje tras el nacimiento de Catalina

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar