Sorpresa en San Lorenzo: Gustavo Álvarez dejó de ser el técnico y ya tiene reemplazante interino

Por el momento, Perazzo estará al frente del equipo en los próximos compromisos y tendrá la misión de mantener la competitividad del plantel en una etapa de transición.

El punto de quiebre: la lista de jugadores apartados

El detonante definitivo fue la decisión de Álvarez de apartar a 10 futbolistas de los entrenamientos que arrancaron este lunes. Entre los separados figuraban algunos jugadores cedidos en préstamo, cuya salida la dirigencia consideraba viable y estaba dispuesta a negociar. Sin embargo, el conflicto se agudizó por la inclusión de futbolistas que la nueva conducción consideraba patrimonio del club: jugadores formados en las inferiores azulgranas o aquellos en los que San Lorenzo tenía porcentaje de su pase.

Desde la dirigencia argumentaron que entrenar de manera diferenciada perjudica el valor de mercado de esos futbolistas, lo cual representaba un perjuicio directo para las arcas del club.