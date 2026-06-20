Conmoción en Santa Fe por la muerte de un futbolista de 22 años

Conmoción en Santa Fe. Lautaro Fagioli, futbolista de Colón de San Justo, murió este viernes a los 22 años luego de permanecer internado durante más de dos semanas en estado crítico tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico.
El joven se desempeñaba en un club de la Liga Santafesina de Fútbol.
Murió Lautaro Fagioli, futbolista de Colón de San Justo, a los 22 años tras permanecer internado por un ACV.
Conmoción en Santa Fe. Lautaro Fagioli, futbolista de Colón de San Justo, murió este viernes a los 22 años luego de permanecer internado durante más de dos semanas en estado crítico tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico.
El joven deportista había sido hospitalizado el pasado 2 de junio en el Hospital José María Cullen de la ciudad santafesina, un día después del encuentro frente a Central San Carlos por la Copa Santa Fe, en el que su equipo había conseguido la clasificación a la siguiente instancia del certamen provincial.
Según informaron medios locales, Fagioli ingresó con un cuadro de extrema gravedad y permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, medicación vasoactiva y pronóstico reservado desde su ingreso.
En los primeros días de hospitalización, dirigentes de Colón de San Justo explicaron que el futbolista se había descompensado al día siguiente del partido y que durante el encuentro no había presentado síntomas visibles. Luego se conoció que había sufrido una disección de la arteria vertebral, una lesión que puede interrumpir el flujo sanguíneo hacia el cerebro y derivar en un ACV isquémico.
En ese marco, la Liga Santafesina de Fútbol y Colón de San Justo difundieron mensajes de apoyo y convocaron a cadenas de oración por la salud del jugador, iniciativa que fue replicada por clubes, dirigentes, futbolistas e hinchas de distintas instituciones. Finalmente, el deceso del joven se produjo este viernes.
Fagioli era una de las jóvenes promesas de Colón de San Justo, donde se desempeñaba en el fútbol de la Liga Santafesina, y era parte del plantel conocido como "El Portón del Norte".