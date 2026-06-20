Conmoción en Santa Fe por la muerte de un futbolista de 22 años

En ese marco, la Liga Santafesina de Fútbol y Colón de San Justo difundieron mensajes de apoyo y convocaron a cadenas de oración por la salud del jugador, iniciativa que fue replicada por clubes, dirigentes, futbolistas e hinchas de distintas instituciones. Finalmente, el deceso del joven se produjo este viernes.

Fagioli era una de las jóvenes promesas de Colón de San Justo, donde se desempeñaba en el fútbol de la Liga Santafesina, y era parte del plantel conocido como "El Portón del Norte".