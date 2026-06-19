El pedido desesperado de Antonela Roccuzzo tras la noticia falsa sobre la muerte del papá de Messi.

¿Qué dijo Nico Occhiato en su descargo tras el revuelo por la noticia falsa que dio Flor Peña en Luzu TV?

La polémica que se generó en Luzu TV tras la difusión de la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, continúa sumando repercusiones. Luego del fuerte revuelo que provocó el episodio y de las críticas que recibió Florencia Peña, este viernes fue Nico Occhiato, responsable de la señal de streaming, quien decidió romper el silencio para referirse públicamente a lo ocurrido y dejar en claro cuál fue su postura frente al error que se cometió al aire.

Durante su programa Nadie Dice Nada, el conductor explicó que, como máxima autoridad del canal, le correspondió afrontar la situación y hacerse cargo de las decisiones que debían tomarse. En ese sentido, remarcó que se trató de un error humano y sostuvo que actuó de inmediato para resolver el conflicto. "Tanto se habló de fake news y lo único que se habló ayer fue de un montón de divulgación de fake news que eran erróneas. Se equivocó y se pidió disculpas. Pero el que se jacta de eso generando más fake news no merece mi respeto ni el de nadie", expresó Occhiato al cuestionar la información que comenzó a circular después del episodio. Además, desmintió algunas de las versiones que se instalaron en las últimas horas y aseguró: "Para todos lo que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira".

Mientras tanto, la controversia también tuvo un fuerte impacto en el entorno familiar de Florencia Peña. En una entrevista con LAM (América TV), Juan Otero contó cómo encontró a su madre luego de la enorme repercusión que tuvo el episodio. Según relató, la conductora regresó a su casa profundamente afectada por todo lo ocurrido.

El joven aseguró que vio a su madre "muy mal, muy destruida" tras el escándalo y salió en su defensa al remarcar que el pedido de disculpas fue completamente sincero. Además, cuestionó la reacción de parte del ambiente mediático, al considerar que existió una desproporción en las críticas dirigidas hacia la actriz y conductora. También explicó que Peña dio la información porque creyó que había sido previamente chequeada, ya que se la transmitieron por la cucaracha mientras estaba conduciendo el programa en vivo, una situación que terminó desencadenando uno de los mayores escándalos mediáticos de los últimos días.