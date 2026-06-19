Se supo cuál fue la reacción de Messi a la falsa noticia sobre la muerte de su papá

Por último, la panelista desmintió los rumores de que Leo abandonaría el Mundial para viajar a Argentina: "Por ahora no se evalúa esa posibilidad".

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¿Qué dijo Nico Occhiato en su descargo tras el revuelo por la noticia falsa que dio Flor Peña en Luzu TV?

Nico Occhiato se refirió este viernes en su programa Nadie Dice Nada a la polémica con Luzu TV y Florencia Peña por la falsa noticia que se dio sobre Jorge Messi, papá del capitán de la Selección Argentina. El conductor, responsable de la señal, explicó que como cabeza de grupo le tocó tomar decisiones y asumir costos, y remarcó que se trató de un error humano que le puede pasar a cualquiera, frente al cual habló con quienes tenía que hablar y pidió las disculpas correspondientes.

Occhiato también cuestionó la cantidad de información falsa que circuló a partir del propio episodio: "Tanto se habló de fake news y lo único que se habló ayer fue de un montón de divulgación de fake news que eran erróneas. Se equivocó y se pidió disculpas. Pero el que se jacta de eso generando más fake news no merece mi respeto ni el de nadie", cuestionó. Y aclaró, pese a las versiones que circularon: "Para todos lo que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira".

En paralelo, Juan Otero, hijo de Florencia Peña, habló con LAM (América TV) y contó que la vio llegar a su casa "muy mal, muy destruida" tras el escándalo. El joven defendió a su madre asegurando que pidió perdón de corazón, calificó de hipócrita al ambiente mediático por la desproporción de las críticas hacia ella, y explicó que la conductora dio la información porque supuso que estaba chequeada cuando se la pasaron por cucaracha durante la transmisión en vivo.