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Se supo cuál fue la reacción de Messi a la falsa noticia sobre la muerte de su papá

Natalie Weber reveló cómo vivió el capitán de la Selección, Lionel Messi, el revuelo por el escándalo en Luzu TV con Flor Peña y la noticia falsa sobre la muerte de su papá.

19 jun 2026, 11:00
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La reacción de Lionel Messi a la noticia falsa que lanzó Flor Peña sobre la muerte de su papá: Estos hdp...

La reacción de Lionel Messi a la noticia falsa que lanzó Flor Peña sobre la muerte de su papá: "Estos hdp..."

La reacción de Lionel Messi a la noticia falsa que lanzó Flor Peña sobre la muerte de su papá: Estos hdp...

La reacción de Lionel Messi a la noticia falsa que lanzó Flor Peña sobre la muerte de su papá: "Estos hdp..."

El jueves se desató un gran escándalo en Luzu TV cuando Florencia Peña aseguró en vivo que había fallecido Jorge, el papá de Lionel Messi. Luego de que la propia familia aclarara la verdad de la situación, Natalie Weber contó PEA (América TV) cómo vivió el ídolo esas horas de tensión.

"Me dicen que fue un día normal de concentración, con un entrenamiento y un almuerzo tranquilos y amenos. La concentración sabe de este tema pero nadie se anima a hablar, deciden no tocar el tema con él", explicó.

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Weber sumó que Messi se despertó a las 10:30 de la mañana, cuando la noticia ya estaba circulando en redes sociales. "Él se enteró de todo esto y me dicen que lanzó una frase que es muy fuerte: estos hijos de p… están hablando que se murió mi viejo", reveló Weber.

"Él se levantó y se fue a utilería a hablar con Marito. Quien lo está acompañando en este momento es su hermano Rodrigo. También están presentes todos los Roccuzzo, porque la familia de Messi está en Rosario", agregó.

Por último, la panelista desmintió los rumores de que Leo abandonaría el Mundial para viajar a Argentina: "Por ahora no se evalúa esa posibilidad".

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¿Qué dijo Nico Occhiato en su descargo tras el revuelo por la noticia falsa que dio Flor Peña en Luzu TV?

Nico Occhiato se refirió este viernes en su programa Nadie Dice Nada a la polémica con Luzu TV y Florencia Peña por la falsa noticia que se dio sobre Jorge Messi, papá del capitán de la Selección Argentina. El conductor, responsable de la señal, explicó que como cabeza de grupo le tocó tomar decisiones y asumir costos, y remarcó que se trató de un error humano que le puede pasar a cualquiera, frente al cual habló con quienes tenía que hablar y pidió las disculpas correspondientes.

Occhiato también cuestionó la cantidad de información falsa que circuló a partir del propio episodio: "Tanto se habló de fake news y lo único que se habló ayer fue de un montón de divulgación de fake news que eran erróneas. Se equivocó y se pidió disculpas. Pero el que se jacta de eso generando más fake news no merece mi respeto ni el de nadie", cuestionó. Y aclaró, pese a las versiones que circularon: "Para todos lo que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira".

En paralelo, Juan Otero, hijo de Florencia Peña, habló con LAM (América TV) y contó que la vio llegar a su casa "muy mal, muy destruida" tras el escándalo. El joven defendió a su madre asegurando que pidió perdón de corazón, calificó de hipócrita al ambiente mediático por la desproporción de las críticas hacia ella, y explicó que la conductora dio la información porque supuso que estaba chequeada cuando se la pasaron por cucaracha durante la transmisión en vivo.

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