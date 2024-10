Contundente: la frase del jefe de Red Bull que confirma el interés de la escudería por Franco Colapinto

Helmut Marko, asesor de Red Bull, también reconoció que Colapinto se destacó en sus recientes presentaciones. "Nos sorprendió su desempeño. Hablamos con Williams, pero la cesión no es interesante para ningún equipo", aclaró Marko, sugiriendo que, de concretarse el traspaso, sería para integrarse directamente a Red Bull Racing.

Por su parte, Colapinto intentó poner calma a los rumores: "De momento, no estaré en la Fórmula 1". Sin embargo, desde Williams, su jefe de equipo, James Vowles, dejó entrever que una negociación podría abrirse. "Es una pregunta atrevida, pero en medio de una negociación sensible, es mejor no hablar públicamente", afirmó Vowles, en medio de las especulaciones de un posible cambio.

A este posible fichaje se suman los elogios del propio Max Verstappen, quien reconoció el desempeño de Colapinto en una zona mixta posterior a la carrera en México. Esto es especialmente notable, ya que Verstappen no suele mostrar entusiasmo hacia sus compañeros de equipo.

Mientras Checo Pérez enfrenta un clima complicado en Red Bull, su continuidad en el equipo es cada vez más incierta, lo cual da margen a pensar que el futuro cercano podría tener a Colapinto junto a Verstappen en la grilla de Red Bull en 2025.