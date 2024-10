La millonaria cifra que llevaría a Franco Colapinto a pelear por el título en 2025

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, también se refirió al argentino el fin de semana pasado durante el Gran Premio de México, donde Colapinto finalizó en la posición 12. “Es un buen piloto y merece estar en la Fórmula 1. Todo lo que puede hacer es dar lo mejor de sí mismo; es muy talentoso”, comentó Horner, sugiriendo que en Red Bull siguen con atención su progresión en la máxima categoría del automovilismo.

Desde el lado de Williams, aunque no confirmaron el ofrecimiento, James Vowles, su jefe de equipo, insinuó que la posibilidad de negociar existe. En un breve comentario antes del Gran Premio de México, Vowles dejó abierta la puerta a una posible transferencia: "Es una pregunta atrevida, pero en medio de una negociación sensible, es mejor no hablar públicamente", expresó sin dar más detalles sobre el futuro del piloto de 21 años.

Por su parte, Colapinto negó públicamente cualquier certeza de cambio de equipo en 2025. "No entiendo mucho de lo que están hablando. No sé de dónde salió. No tengo ningún asiento para el año que viene y, de momento, no estaré corriendo Fórmula 1", declaró para F1TV, buscando desmentir las especulaciones.

"Checo" Pérez, en la cuerda floja y cerca de quedar fuera de Red Bull para el 2025

En caso de concretarse el traspaso de Colapinto a Red Bull, el principal afectado sería Sergio "Checo" Pérez, quien podría quedar fuera de la escudería en 2025. A pesar de haber renovado su contrato hasta 2026, las tensiones entre el piloto mexicano y el equipo habrían inclinado a la escudería a buscar alternativas. Pérez no tuvo un año fácil en Red Bull, y su continuidad parece estar en jaque.

Mientras tanto, los pilotos de RB, Yuki Tsunoda y Liam Lawson, siguen atentos a las posibles repercusiones. Si Colapinto no se suma a Red Bull, los dos pilotos mantendrían abiertas sus opciones para suceder a Pérez y dar el salto al equipo principal en 2025.