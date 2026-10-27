Conmoción por la muerte de una ex jugadora argentina de vóley

Gracias a sus actuaciones en las competencias provinciales, comenzó a destacarse como una de las jugadoras con proyección dentro de la disciplina. Aquella formación en los clubes de Paraná fue determinante para dar el salto al vóley internacional, una experiencia que terminaría convirtiendo a Italia en su segundo hogar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asociación Paranaense de Vóleibol (@apvok)

La carrera de Gisela Scialacomo en Italia y los equipos en los que jugó

Hace casi 25 años, Scialacomo decidió continuar su carrera deportiva en Europa y se instaló en Italia, donde encontró nuevas oportunidades para competir profesionalmente. Se desempeñó como atacante-receptora, una posición que exige capacidad ofensiva y participación en la recepción del equipo.

Durante su trayectoria vistió las camisetas de numerosas instituciones italianas, especialmente de la región de Apulia, ubicada en el sur del país.

Entre los equipos en los que jugó se encuentran:

Amatori Brindisi

Pallavolo 80 Brindisi

Volley Massafra

Volley Salerno

Pallavolo Taranto

Mesagne Volley

Skylo San Pietro Vernotico

También tuvo la oportunidad de competir en la Serie A1, la máxima categoría del vóley italiano, durante su paso por Cosenza. Uno de los logros más destacados de su carrera fue su participación en el ascenso de Pallavolo 80 Brindisi a la Serie B2, una conquista importante dentro de su recorrido por las distintas categorías del vóley italiano.

Con el paso de los años, Scialacomo se convirtió en una jugadora reconocida por su experiencia y su capacidad para asumir responsabilidades dentro de los planteles. En Mesagne Volley fue elegida capitana, una función que reflejó la confianza que había construido entre sus compañeras y entrenadores.

La deportista, conocida como “Yiyo”, había competido en la Serie A1 y también se desempeñó como entrenadora. (Foto: Redes Sociales)

El legado de Gisela Scialacomo en el vóley

La trayectoria de la deportista entrerriana no terminó cuando dejó la competencia profesional. Después de una extensa carrera dentro de las canchas, Scialacomo continuó vinculada al vóley como entrenadora, una actividad que le permitió transmitir sus conocimientos y experiencias a nuevas generaciones de deportistas.

Su paso por distintos clubes italianos le había permitido conocer diferentes estilos de juego, metodologías de entrenamiento y exigencias competitivas. Esa experiencia se convirtió en una herramienta importante para su nueva etapa dentro del deporte.

El mensaje de despedida del vóley entrerriano por la muerte de Gisela Scialacomo

La muerte de Gisela Scialacomo generó pesar entre quienes compartieron distintas etapas de su trayectoria deportiva. La Asociación Paranaense de Voleibol expresó públicamente sus condolencias y acompañó a la familia de la exjugadora en este difícil momento.

Desde la entidad destacaron su vínculo con el vóley provincial y pidieron una oración por su eterno descanso. La noticia también tuvo repercusión en Italia, especialmente en el ambiente deportivo de Brindisi, ciudad donde la argentina había construido una parte importante de su carrera y donde vivía desde hacía más de 20 años.

Scialacomo murió a los 46 años mientras atravesaba una enfermedad, aunque no se difundieron precisiones sobre el diagnóstico. Su historia deportiva comenzó en las canchas de Paraná y continuó durante más de dos décadas en el vóley europeo, donde llegó a competir en la máxima categoría italiana, consiguió ascensos y asumió responsabilidades como capitana.