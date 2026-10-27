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Dolor de cabeza para Arruabarrena: Scaloni analiza convocar a dos figuras de Boca que podrían perderse la semifinal de la Copa Argentina

Lionel Scaloni sigue de cerca a dos de las figuras de Boca. Si son citados, no jugarán la semifinal de la Copa Argentina. Los detalles.

Dolor de cabeza para Arruabarrena: Scaloni analiza convocar a dos figuras de Boca que podrían perderse la semifinal de la Copa Argentina

La próxima fecha FIFA genera un dolor de cabeza inesperado para el armado del equipo xeneize. El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, sigue atentamente el rendimiento de Leonel Flores y Milton Delgado para incluirlos en la lista de la Albiceleste. Sin embargo, la citación de ambos juveniles significaría una complicación directa para el director técnico Rodolfo Arruabarrena, quien perdería a dos piezas clave en un compromiso determinante.

Leé también Dolor de cabeza para Scaloni: las figuras de la Selección Argentina que se pierden los amistosos por lesión
Lionel Scaloni. 

Boca Juniors disputará la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield el próximo 14 de noviembre, desde las 19, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La programación del encuentro quedó superpuesta en medio de la gira de amistosos de la Selección nacional, que jugará el viernes 13 ante Uruguay en Buenos Aires y el martes 17 frente a Costa Rica en Córdoba.

Por qué Leonel Flores volvió a entrar en el radar de Lionel Scaloni

El atacante ya conoce de primera mano la dinámica del seleccionado mayor. Durante la última ventana internacional, Flores tuvo su debut absoluto con la camiseta albiceleste ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y posteriormente sumó minutos frente a Burkina Faso y Benín en el Estadio Monumental.

Su irrupción le aportó al frente de ataque velocidad, cambio de ritmo y desequilibrio individual por la banda derecha. Esas cualidades terminaron de convencer al cuerpo técnico nacional, que analiza volver a citarlo para los compromisos de noviembre. Si el extremo confirma su presencia en la nómina definitiva, el Arruabarrena no podrá disponer de su verticalidad para el duelo en tierras mendocinas.

Cuáles son las chances de que Milton Delgado reciba su primera citación a la Selección mayor

La situación de Milton Delgado marca un camino en franco ascenso. Si bien el volante central todavía no tuvo su estreno con la Mayor, sus producciones con la camiseta azul y oro y sus antecedentes juveniles lo ubican con oportunidades concretas. El mediocampista se consolidó como el motor del equipo de La Ribera, destacándose por su despliegue físico, recuperación de pelota y criterio para la distribución al lado de Leandro Paredes.

A su vez, Delgado acumula un recorrido de jerarquía en los representativos nacionales: fue subcampeón del Mundial Sub 20 y premiado con el Balón de Bronce de dicho certamen. La suma de su presente y su rodaje previo alimentan la posibilidad de que dé el salto a la convocatoria principal.

Qué otros futbolistas de Boca podrían perderse la semifinal de la Copa Argentina por la fecha FIFA

Las probables partidas de Flores y Delgado no constituyen el único frente abierto para el cuerpo técnico de La Ribera. La dirigencia y el cuerpo técnico se mantienen al pendiente de la confirmación de otras dos citaciones internacionales: Álvaro Montero fue reservado por la Selección de Colombia y Miguel Merentiel figura en la prelista de Uruguay.

De ratificarse los llamados de sus respectivos seleccionados, el Xeneize sufriría hasta cuatro bajas de peso para armar la alineación titular que buscará el pase a la final de la Copa Argentina.

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