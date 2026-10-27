Dolor de cabeza para Arruabarrena: Scaloni analiza convocar a dos figuras de Boca que podrían perderse la semifinal de la Copa Argentina

Cuáles son las chances de que Milton Delgado reciba su primera citación a la Selección mayor

La situación de Milton Delgado marca un camino en franco ascenso. Si bien el volante central todavía no tuvo su estreno con la Mayor, sus producciones con la camiseta azul y oro y sus antecedentes juveniles lo ubican con oportunidades concretas. El mediocampista se consolidó como el motor del equipo de La Ribera, destacándose por su despliegue físico, recuperación de pelota y criterio para la distribución al lado de Leandro Paredes.

A su vez, Delgado acumula un recorrido de jerarquía en los representativos nacionales: fue subcampeón del Mundial Sub 20 y premiado con el Balón de Bronce de dicho certamen. La suma de su presente y su rodaje previo alimentan la posibilidad de que dé el salto a la convocatoria principal.

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Las probables partidas de Flores y Delgado no constituyen el único frente abierto para el cuerpo técnico de La Ribera. La dirigencia y el cuerpo técnico se mantienen al pendiente de la confirmación de otras dos citaciones internacionales: Álvaro Montero fue reservado por la Selección de Colombia y Miguel Merentiel figura en la prelista de Uruguay.

De ratificarse los llamados de sus respectivos seleccionados, el Xeneize sufriría hasta cuatro bajas de peso para armar la alineación titular que buscará el pase a la final de la Copa Argentina.