La explosiva reacción de Julieta Prandi tras ver los chats de Emanuel Ortega y Josefina Lynch: "Acá no..." 

Yanina Latorre compartió en Sálvese Quien Pueda (América Tv) cómo fueron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que desataron la polémica con Julieta Prandi.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Yanina Latorre contó qué le dijo Julieta Prandi a Emanuel Ortega después de ver una conversación en su celular con Josefina Lynch que derivó en su separación.
Yanina Latorre compartió en Sálvese Quien Pueda (América Tv) cómo fueron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que desataron la polémica con Julieta Prandi.
La conversación entre los dos giró en torno a la laboral y la coordinación de horarios y días para que la joven pueda utilizar el estudio de grabación del cantante.
Sin embargo, al enterarse Prandi que Ortega se encontraría en el estudio con otra mujer, situación que acordaron que debía avisar previamente, esto derivó en su enojo y posterior anuncio de la separación vía redes del lunes feriado del 12 de octubre.
“Julieta le revisa el celular a Emanuel y no le pregunta nada. Espera que él le comente. Se lo revisa porque es celosa, así es la relación. Tenía prohibido grabar con chicas y si grababa con chicas tenía que avisar", precisó Yanina Latorre.
Y ante esa situación la conductora observa mientras se repasaba en la pantalla del estudio los chats entre Emanuel y Josefina: "Él no le miente (a Prandi), él omite contárselo (que iba una mujer a grabar al estudio)".
Yanina Latorre indicó que la furia de Julieta Prandi llegó cuando al seguir el Instagram de Josefina Lynch durante todo el día ve una imagen que subió trabajando en el estudio de grabación de Emanuel Ortega.
"Ella estuvo todo el día mirando las historias de Instagram de Josefina y ella hace una historia en el estudio de Emanuel grabando un tema porque no había nada malo", puso en contexto la conductora.
Y ahí, al confirmar que Lynch se encontraba en el estudio y Ortega no le había contado de esto, Julieta Prandi le escribió a su entonces marido un duro mensaje.
"En ese momento, cuando ve la historia, le escribe un mensaje a Emanuel y le dice que es un mentiroso, que no lo quiere ver más, y lo bloquea de todos lados. Y le dijo 'no vuelvas a casa porque acá no entras más'", le habría dicho la modelo al cantante, quien se quedó a dormir en su estudio.
Como final, Yanina Latorre comentó que días después llegó el sorpresivo posteo de Prandi anuncinando su separación, la cual tomó por sorpresa a Emanuel y toda su familia. "El lunes ella se lanza y toda la familia, incluido Emanuel, se enteran de que estaban separados, no charlaron la separación", concluyó.