La explosiva reacción de Julieta Prandi tras ver los chats de Emanuel Ortega y Josefina Lynch: "Acá no..." 

Y ante esa situación la conductora observa mientras se repasaba en la pantalla del estudio los chats entre Emanuel y Josefina: "Él no le miente (a Prandi), él omite contárselo (que iba una mujer a grabar al estudio)".

La reacción de Julieta Prandi al ver el confirmar que Josefina Lynch se encontraba en el estudio de Emanuel Ortega

Yanina Latorre indicó que la furia de Julieta Prandi llegó cuando al seguir el Instagram de Josefina Lynch durante todo el día ve una imagen que subió trabajando en el estudio de grabación de Emanuel Ortega.

"Ella estuvo todo el día mirando las historias de Instagram de Josefina y ella hace una historia en el estudio de Emanuel grabando un tema porque no había nada malo", puso en contexto la conductora.

Y ahí, al confirmar que Lynch se encontraba en el estudio y Ortega no le había contado de esto, Julieta Prandi le escribió a su entonces marido un duro mensaje.

"En ese momento, cuando ve la historia, le escribe un mensaje a Emanuel y le dice que es un mentiroso, que no lo quiere ver más, y lo bloquea de todos lados. Y le dijo 'no vuelvas a casa porque acá no entras más'", le habría dicho la modelo al cantante, quien se quedó a dormir en su estudio.

Como final, Yanina Latorre comentó que días después llegó el sorpresivo posteo de Prandi anuncinando su separación, la cual tomó por sorpresa a Emanuel y toda su familia. "El lunes ella se lanza y toda la familia, incluido Emanuel, se enteran de que estaban separados, no charlaron la separación", concluyó.