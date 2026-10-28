El sorpresivo beso de Julieta Poggio con un compañero de MasterChef Celebrity y la aclaración que dio que hablar

Por su parte, Rosselló también fue consultado sobre el tema y confirmó que el beso existió, aunque recordó que había ocurrido varios años atrás, durante una salida al boliche Banana. “Yo con Juli Poggio no me di ningún beso. Sí es cierto que en Banana hace mil años. Hace como cuatro años. Yo alguna vez me di un beso con Juli, pero no ahora”, aclaró.

El conductor, además, remarcó que el vínculo entre ambos siempre fue de amistad y que se cruzaron muchas veces después de aquel episodio. “Yo en el medio la vi mil veces a Juli. Hoy soy amigo. También trabaja acá en el canal”, sostuvo.

Como si fuera poco, Julieta aportó otro dato sobre su presente sentimental: está en pareja y su novio ya conoce a Grego. “El otro día lo conoció mi novio. Le cayó re bien”, reveló, dejando en claro que entre ellos hay buena onda y que aquel beso no tiene relación con su actualidad amorosa.

De qué manera Julieta Poggio mandó al frente a sus compañeros de MasterChef Celebrity

Este lunes, las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) fueron escenario de una divertida confesión de Julieta Poggio, quien expuso una costumbre de sus compañeros que le genera bastante incomodidad. Sin filtros, la ex Gran Hermano cuestionó las fotos que algunos participantes comparten en el grupo de WhatsApp y hasta deslizó una sospecha sobre sus intenciones.

“Me da un poco un poquito de cringe”, lanzó Juli desde su estación, antes de plantear la pregunta que abrió el debate. “Hay que admitirlo. ¿Por qué mandan fotos del gimnasio?”, disparó, dejando en evidencia a sus compañeros.

Pero la bailarina fue por más y compartió su teoría sobre el motivo detrás de esas publicaciones. “Es raro, para mí quieren chamuyar algunos”, aseguró, sin vueltas.

En ese momento, Luck Ra salió a aclarar su propia estrategia y se despegó de la costumbre que cuestionaba Poggio. “¡Yo no mando fotos en el gimnasio! Yo no lo mando al grupo, yo lo subo a Instagram directo, a ver si alguien me da pelota”, confesó el cantante, desatando un momento de humor.

Sin embargo, Juli todavía tenía algo para agregar y hasta hizo una excepción con uno de sus compañeros. “O sea, hasta Diego Ramos lo banco. Pero el resto... No tengo ganas de abrir el grupo y verlos a todos entrenando. Qué les pasa”, sentenció.

Así, entre risas y confesiones, Julieta Poggio mandó al frente a sus compañeros y dejó en claro que las fotos fitness en el chat no son precisamente de su agrado.