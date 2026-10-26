"Uno siempre quiere...": la ilusión de Leandro Paredes en la previa del Superclásico entre Boca y River

Qué le dijo Leandro Paredes al arquero Álvaro Montero tras el final en Avellaneda

Una de las imágenes más significativas al término del partido ocurrió en el campo de juego, cuando el referente se dirigió hacia el arco para estrecharse en un fuerte abrazo con Álvaro Montero. El golero colombiano había sido el gran responsable de sostener la ventaja sobre la hora al protagonizar una intervención salvadora cuando Independiente buscaba la igualdad.

Al referirse a ese gesto con su compañero, Paredes detalló la conversación entre ambos: “Le fui a decir que nos salvó otra vez. Hay arqueros que están para momentos importantes, para los momentos clave. Hoy lo volvió a demostrar”.

Finalmente, el mediocampista evaluó el presente colectivo del plantel, optando por mantener la cautela de cara a las definiciones que se se aproximan tanto en el torneo como en la Copa Sudamericana: “Estamos bien y trabajando mucho para competir en todo lo que tenemos por delante. Lo estamos haciendo bien. Estamos cerca de todo, pero queda mucho por hacer”, concluyó antes de pensar en el choque frente a River.