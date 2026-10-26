En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Leandro Paredes
Superclásico
FÚTBOL

"Uno siempre quiere...": la ilusión de Leandro Paredes en la previa del Superclásico entre Boca y River

Leandro Paredes celebró el triunfo ante Independiente y palpitó el Superclásico del domingo en La Bombonera. ¿Qué dijo?

Leandro Paredes celebró el triunfo ante Independiente y palpitó el Superclásico del domingo en La Bombonera.

Leandro Paredes celebró el triunfo ante Independiente y palpitó el Superclásico del domingo en La Bombonera.

Leandro Paredes ya comenzó a jugar el Superclásico. Minutos después de consumada la agónica victoria de Boca por 1-0 frente a Independiente en el Estadio Libertadores de América, el referente y capitán xeneize puso el foco en el trascendental choque del próximo domingo 1 de noviembre en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, expresando su entusiasmo por liderar al equipo en uno de los compromisos más importantes del calendario.

Leé también La decisión de Rodolfo Arruabarrena con el equipo titular de Boca para visitar a Independiente
Rodolfo Arruabarrena.

“Uno siempre sueña con jugar este tipo de partidos, de local en La Bombonera. Ojalá sea un gran partido y podamos hacer lo mejor posible”, reconoció el mediocampista de la Selección argentina tras el éxito conseguido en Avellaneda.

El conjunto dirigido técnicamente por Rodolfo Arruabarrena llegará al cruce ante el eterno rival impulsado por un triunfo que abrochó en el epílogo gracias a un cabezazo certero de Facundo “Jagger” Herrera. Esos tres puntos resultaron determinantes para las aspiraciones del club, ya que le permitieron recuperar la cima de la tabla anual y abrochar matemáticamente la clasificación a la ronda de playoffs del certamen local.

Al analizar el trámite del encuentro frente al Rojo, el capitán remarcó la exigencia de la visita y la mentalidad con la que encararán el cierre del campeonato: “Sabíamos que el partido iba a ser así. Vinimos a un estadio complicado y contra un rival complicado. Ahora quedan dos finales y vamos a dar lo mejor”, sostuvo.

Qué le dijo Leandro Paredes al arquero Álvaro Montero tras el final en Avellaneda

Una de las imágenes más significativas al término del partido ocurrió en el campo de juego, cuando el referente se dirigió hacia el arco para estrecharse en un fuerte abrazo con Álvaro Montero. El golero colombiano había sido el gran responsable de sostener la ventaja sobre la hora al protagonizar una intervención salvadora cuando Independiente buscaba la igualdad.

Al referirse a ese gesto con su compañero, Paredes detalló la conversación entre ambos: “Le fui a decir que nos salvó otra vez. Hay arqueros que están para momentos importantes, para los momentos clave. Hoy lo volvió a demostrar”.

Finalmente, el mediocampista evaluó el presente colectivo del plantel, optando por mantener la cautela de cara a las definiciones que se se aproximan tanto en el torneo como en la Copa Sudamericana: “Estamos bien y trabajando mucho para competir en todo lo que tenemos por delante. Lo estamos haciendo bien. Estamos cerca de todo, pero queda mucho por hacer”, concluyó antes de pensar en el choque frente a River.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Leandro Paredes Superclásico Boca River
Notas relacionadas
Domingo de clásicos: Boca visita a Independiente y River recibe a Racing
Boca le ganó a Independiente con un gol agónico y se clasificó a los playoffs del Clausura
De la lesión a la gloria en el Maracaná: las sentidas palabras de Leandro Paredes tras meter a Boca en la final

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar