Superclásico Boca-River: la AFA confirmó quién será el árbitro

El árbitro Nicolás Ramírez sonríe mientras levanta el brazo en un momento del esperado Superclásico del fútbol argentino. (Foto: archivo)

Su historial presenta los siguientes resultados:

Dos victorias de River, una de ellas conseguida en la Bombonera.

Un triunfo de Boca, correspondiente al último Superclásico que dirigió en el estadio del Xeneize.

Cuatro designaciones en total, contando el encuentro que se disputará el próximo domingo.

El antecedente más reciente de Ramírez en la cancha de Boca terminó con una victoria del conjunto azul y oro por 2-0. De esta manera, el juez volverá a dirigir en un escenario que conoce y en un encuentro que tendrá una fuerte incidencia sobre las aspiraciones deportivas de los dos clubes.

Quiénes serán los árbitros del Superclásico y quién estará a cargo del VAR

La AFA también confirmó el equipo arbitral completo que acompañará a Nicolás Ramírez durante el partido.

La terna y los responsables de la asistencia tecnológica estarán integrados por:

Árbitro principal: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Pablo González.

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Gastón Suárez.

El encargado de supervisar las acciones mediante el sistema de videoarbitraje será Silvio Trucco, mientras que Gastón Suárez cumplirá funciones como asistente del VAR.

Boca-River se disputará el domingo desde las 15 en la Bombonera. (Foto: archivo)

Qué se juegan Boca y River en el próximo Superclásico

El encuentro tendrá un valor especial porque se disputará en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura. Boca llegará con la posibilidad de dar un paso importante hacia la clasificación a la Copa Libertadores y de acercarse al primer puesto de la Tabla Anual.

Una victoria frente a River le permitiría sumar tres puntos fundamentales para sus objetivos y fortalecer su posición en la clasificación general. El conjunto millonario, por su parte, buscará conseguir un resultado que le permita continuar escalando posiciones tanto en su zona como en la Tabla Anual.

Aunque River todavía conserva posibilidades matemáticas de obtener una plaza para la próxima Copa Libertadores mediante la clasificación acumulada, su situación es más complicada. Además del peso deportivo que tiene cualquier enfrentamiento entre Boca y River, esta edición estará atravesada por la necesidad de sumar puntos en una etapa decisiva del campeonato.

Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico entre Boca y River

El próximo Boca-River se disputará el domingo desde las 15 en la Bombonera, en el marco de la anteúltima jornada de la fase regular del Torneo Clausura. El encuentro tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal y a Silvio Trucco como responsable del VAR.

Para Boca será una oportunidad de acercarse a sus objetivos en la Tabla Anual y en la clasificación a la Copa Libertadores. River, mientras tanto, intentará sumar una victoria que le permita mejorar su posición en ambas clasificaciones.