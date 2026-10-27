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Superclásico Boca-River: la AFA confirmó quién será el árbitro

Será su cuarto encuentro que dirigirá el juez entre ambos equipos y el tercero en el estadio del Xeneize. También se definió quién estará a cargo del VAR.

Superclásico Boca-River: la AFA confirmó quién será el árbitro. (Foto: archivo)

Superclásico Boca-River: la AFA confirmó quién será el árbitro. (Foto: archivo)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro del próximo Superclásico entre Boca y River, que se disputará el domingo desde las 15 en la Bombonera, por la anteúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura. En tanto, el encargado del VAR será Silvio Trucco.

Leé también Superclásico confirmado: cuándo juegan Boca y River en la Bombonera por el Torneo Clausura 2026
Cuándo juegan Boca y River en la Bombonera. (Foto: archivo)

El juez nacido en González Catán volverá a dirigir uno de los encuentros más importantes del fútbol argentino y tendrá su cuarta experiencia al frente de un Boca-River. Además, será la tercera vez que imparta justicia en un Superclásico disputado en el estadio Alberto J. Armando.

La designación llega en un momento decisivo para ambos equipos, que necesitan sumar puntos para cumplir sus objetivos en el campeonato y en la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Nicolás Ramírez fue designado por la AFA para dirigir el próximo enfrentamiento entre Boca y River, un partido que puede tener consecuencias importantes tanto en la definición de la Tabla Anual como en la lucha por los puestos de clasificación a las competencias internacionales. El árbitro cuenta con antecedentes en este tipo de encuentros y ya estuvo al frente de tres Superclásicos.

El árbitro Nicolás Ramírez sonríe mientras levanta el brazo en un momento del esperado Superclásico del fútbol argentino. (Foto: archivo)

El árbitro Nicolás Ramírez sonríe mientras levanta el brazo en un momento del esperado Superclásico del fútbol argentino. (Foto: archivo)

Su historial presenta los siguientes resultados:

  • Dos victorias de River, una de ellas conseguida en la Bombonera.
  • Un triunfo de Boca, correspondiente al último Superclásico que dirigió en el estadio del Xeneize.
  • Cuatro designaciones en total, contando el encuentro que se disputará el próximo domingo.

El antecedente más reciente de Ramírez en la cancha de Boca terminó con una victoria del conjunto azul y oro por 2-0. De esta manera, el juez volverá a dirigir en un escenario que conoce y en un encuentro que tendrá una fuerte incidencia sobre las aspiraciones deportivas de los dos clubes.

Quiénes serán los árbitros del Superclásico y quién estará a cargo del VAR

La AFA también confirmó el equipo arbitral completo que acompañará a Nicolás Ramírez durante el partido.

La terna y los responsables de la asistencia tecnológica estarán integrados por:

  • Árbitro principal: Nicolás Ramírez.
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
  • Árbitro asistente 2: Pablo González.
  • Cuarto árbitro: Sebastián Zunino.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • AVAR: Gastón Suárez.

El encargado de supervisar las acciones mediante el sistema de videoarbitraje será Silvio Trucco, mientras que Gastón Suárez cumplirá funciones como asistente del VAR.

Boca-River se disputará el domingo desde las 15 en la Bombonera. (Foto: archivo)

Boca-River se disputará el domingo desde las 15 en la Bombonera. (Foto: archivo)

Qué se juegan Boca y River en el próximo Superclásico

El encuentro tendrá un valor especial porque se disputará en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura. Boca llegará con la posibilidad de dar un paso importante hacia la clasificación a la Copa Libertadores y de acercarse al primer puesto de la Tabla Anual.

Una victoria frente a River le permitiría sumar tres puntos fundamentales para sus objetivos y fortalecer su posición en la clasificación general. El conjunto millonario, por su parte, buscará conseguir un resultado que le permita continuar escalando posiciones tanto en su zona como en la Tabla Anual.

Aunque River todavía conserva posibilidades matemáticas de obtener una plaza para la próxima Copa Libertadores mediante la clasificación acumulada, su situación es más complicada. Además del peso deportivo que tiene cualquier enfrentamiento entre Boca y River, esta edición estará atravesada por la necesidad de sumar puntos en una etapa decisiva del campeonato.

Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico entre Boca y River

El próximo Boca-River se disputará el domingo desde las 15 en la Bombonera, en el marco de la anteúltima jornada de la fase regular del Torneo Clausura. El encuentro tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal y a Silvio Trucco como responsable del VAR.

Para Boca será una oportunidad de acercarse a sus objetivos en la Tabla Anual y en la clasificación a la Copa Libertadores. River, mientras tanto, intentará sumar una victoria que le permita mejorar su posición en ambas clasificaciones.

En pocas palabras

  • Nicolás Ramírez: Dirigirá el Superclásico Boca-River, siendo su cuarto encuentro entre ambos y el tercero en la Bombonera.
  • VAR: Silvio Trucco estará a cargo de la asistencia tecnológica en el partido.
  • Importancia: El encuentro es crucial para ambos equipos en la recta final del Torneo Clausura y la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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