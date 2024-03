Así fueron los últimos días de Daniel Osvaldo: separado de Daniela Ballester, sin trabajo y alejado de sus hijos

daniel osvaldo salud 1.jpg

El mismo perfil que horas antes había dado de baja tras eliminar todas las fotos junto a Daniela Ballester, la presentadora de C5N con quien compartió los últimos tres meses a puro romance, aunque antes la trató de infiel desde sus historias virtuales. “Quiero aclarar que Daniela y yo no estamos más juntos. Fin del comunicado”, había escrito y luego dejó entrever que ella habría sido la infiel al preguntarse en otro posteo “¿Tercera o tercero? (en discordia), averigüen bien chiquis (sic)”.

“Es difícil para mí hacer este video porque… Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mi dicho le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida”, confesó Osvaldo en el video en el que habló durante casi 10 minutos.

Lo cierto es que la ex GH intentó evadir hablar del tema, pero ante semejante versión lanzada por el propio Daniel Osvaldo, Ballester respondió algunas consultas sobre el tema donde afirmó: “Si él dice que hay un tercero, que diga quién es. Sería bueno que le pregunten a él con quién estoy".

Daniel Osvaldo, alejados de sus hijos

“No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces... Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho", confesó también Daniel Osvaldo en otro tramo del video compartido esta mañana.

Fue así que admitió estar alejado de sus hijos. "Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, reconoció entonces Osvaldo para referirse de alguna manera a la nula relación con sus hijos.

De hecho, hace unos días fue el cumpleaños de Momo, el hijo que tuvo con Jimena Barón, y no estuvo con él en el festejo que la actriz y cantante le organizó al nene, tal como sí ocurrió el año anterior.

Al mismo tiempo hace unas horas otra de sus ex, Ana Oertlinger, con quien tuvo a su primer hijo -Gianluca-, también se refirió al comportamiento del exfutbolista. “Que tema tan delicado la Salud Mental. La vulnerabilidad del ser humano. Caer en los juegos de personas que pueden destrozarte el mundo psicoemocional desde adentro. Increíble ver patrones repetidos después de tantos años. Hoy más que nunca abrazo muy fuerte a mi yo de entonces”, escribió ayer en su cuenta de X.

Cabe recordar que Osvaldo también es padre de otras dos nenas -Victoria y María Helena- junto a la italiana Elena Braccini, a quien tampoco ve y la arquitecta debió batallar legalmente para asegurarse la correspondiente cuota alimentaria.

A todos ellos, sus hijos y sus ex, también les pidió disculpas Daniel Osvaldo en el video. "Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad... Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero... Pero lo que más me duele es que me estoy empobreciendo acá en el alma y yo siempre fui buen amigo y buen compañero. Quise ser un buen padre, aunque muchas veces no me salió. Pero bueno, hago este video para que al que le interese, que entienda que muchas veces mis actitudes vienen desde un lugar de mí que no puedo controlar, que no puedo manejar y es muy triste. Y al que más hace daño es a mí mismo. Bueno, quería decir esto y pedirle perdón a mis amigos, a mi familia, a mis hijos. Y a Daniela”, concluyó.