El sorpresivo guiño del hijo de Gianinna Maradona a Daniel Osvaldo tras su desesperado pedido de ayuda

Pero a juzgar por la reacción del hijo del Kun Agüero, tal parece que Benja mantiene un gran afecto por el ex de su mamá. Es así que en las últimas horas, le hizo llegar todo su apoyo desde sus Instagram Stories luego de que éste hablara de su depresión y sus adicciones.

Benjamín Agüero mensaje Daniel Osvaldo.jpg

Con una foto junto al exfutbolista, Benjamín Agüero escribió "Vos sos más fuerte que esto, goleador" al que le agregó un dos corazones: uno rojo y otro hecho con las dos manos, evidenciando el cariño que hay entre ellos.

En tanto, en medio de su crisis emocional tras su reciente ruptura con Daniela Ballester, Daniel Osvaldo no dudó en repostear la publicación del hijo de su anterior ex, a quien le respondió con un "Te amo" junto aun corazón azul.

reposteo Daniel Osvaldo de mensaje de Banjamín Agüero.jpg

Matías Defederico le dio su apoyo a Daniel Osvaldo y Cinthia Fernández los fulminó a los dos

Daniel Osvaldo grabó un video, que luego colgó en su cuenta de Instagram, donde contó que sufre depresión y está en tratamiento contra las adicciones. "Mi vida se me está yendo", expresó en el posteo.

Las declaraciones del ex jugador generaron todo tipo de reacciones, entre quienes se solidarizaron con su situación y quienes lo cuestionaron por su pasado sentimental, lleno de conflictos, idas y vueltas, con sus parejas.

Daniel Osvaldo Matias Defederico Cinthia Fernandez.jpg

La publicación de Daniel Osvaldo recibió más de 100 mil likes y cientos de comentarios. Matías Defederico le brindó su apoyo al ex futbolista con un mensaje de aliento. “¡Vamos, animal! Acá estamos para bancarte y para lo que necesites”, manifestó.

mensaje matias defederico en posteo de daniel osvaldo.jpg

Cinthia Fernández se indignó al ver lo que escribió el padre de sus hijas en solidaridad con el ex jugador y fue tajante. “El viento, amontonando gente”, remarcó, dejando entrever que, a pesar de haber llegar a un acuerdo con su ex, no han cambiado sus sentimientos negativos hacia él.