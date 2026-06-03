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Impresionante: los récords históricos que Lionel Messi puede romper en el Mundial 2026

El capitán de la Selección Argentina afrontará la que posiblemente sea la última Copa del Mundo de su carrera profesional. Con la vigencia intacta, buscará alcanzar las marcas individuales más importantes de todos los tiempos.

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Impresionante: los récords históricos que Lionel Messi puede romper en el Mundial 2026

La cuenta regresiva para la cita máxima en Norteamérica no solo representa la ilusión de ver a la Albiceleste defender la corona obtenida en Qatar. El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá será un certamen especial, no solo porque la Selección Argentina defenderá el título del mundo, sino que será posiblemente el último que dispute Lionel Messi, el astro y figura de la Albiceleste que cumplirá 39 años durante la disputa de la Copa. A pesar del paso del tiempo, el rosarino se prepara para un torneo que le dará la oportunidad de adueñarse de marcas históricas legendarias.

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Cuántos Mundiales jugó Lionel Messi y qué récord compartirá en 2026

La sola presencia del capitán argentino dentro de la cancha en el debut del Grupo J marcará un hito absoluto de longevidad y vigencia en el fútbol de elite. Con su presencia en Norteamérica, Messi llegará a las seis participaciones en Mundiales y será el futbolista que más veces estuvo en la historia de la competición.

Sin embargo, debido a la coincidencia cronológica de otras carreras extraordinarias, Ese récord deberá compartirlo, porque a esta edición también viajará Cristiano Ronaldo (41 años) con Portugal y Guillermo Ochoa (40) para México. Los tres sumarán así seis Copas del Mundo, superando la línea de las cinco participaciones que ostentaban nombres ilustres como Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal. Cabe hacer la salvedad de que el arquero mexicano no tuvo minutos en las primeras dos ediciones: Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Cuántos goles le faltan a Messi para ser el máximo goleador de los Mundiales

La tabla de artilleros históricos es uno de los principales objetivos numéricos para el atacante surgido en Grandoli. Actualmente, Messi buscará convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales; la marca le corresponde al alemán Miroslav Klose, que tiene 16, seguido por el brasileño Ronaldo con 15 y Gerd Müller con 14.

El capitán argentino se ubica cuarto, con 13 goles, al igual que el francés Just Fontaine. La cosecha del '10' se distribuye de la siguiente manera: convirtió uno en el 2006, cuatro en Brasil, uno en Rusia y los restantes en Qatar. En esta carrera, Kylian Mbappé es la gran amenaza en este punto porque tiene 13 y tan solo 27 años de edad, lo que le augura proyección a futuro.

Qué récord de asistencias de Pelé puede superar Lionel Messi

Además de su faceta como definidor, el rol de Messi como creador de juego lo posiciona de manera inmejorable para destronar al máximo ídolo del fútbol brasileño. El ex-Barcelona podría ser el máximo asistidor del certamen con los ocho pases gol que suma.

Hasta el momento, El líder en esa estadística es ni más ni menos que Pelé, que en su esplendor llegó a contabilizar diez, por lo que el objetivo se vislumbra totalmente alcanzable para las capacidades del jugador argentino durante la fase de grupos y las llaves de eliminación directa.

A cuántas finales de la Copa del Mundo llegó Lionel Messi

La consistencia colectiva de la Selección Argentina en la última década le permite al rosarino soñar con ingresar a un Olimpo sumamente exclusivo de futbolistas que disputaron el partido decisivo en más de dos oportunidades. Como Messi tiene dos finales en su historial: Brasil 2014 y Qatar 2022, en caso de llegar a una nueva definición, entraría en el selecto grupo de jugadores que más veces disputaron esta clase de encuentros.

Los rivales a alcanzar con tres finales disputadas son los brasileños Pelé, Cafú y Ronaldo, junto con los alemanes Matthäus y Pierre Littbarski. En este rubro, Mbappé también presiona de cerca ya que cuenta con dos finales en su haber.

Quién es el jugador con más partidos y minutos jugados en los Mundiales

Al margen de las marcas que tiene por conquistar, el líder futbolístico de la Scaloneta saltará a los estadios norteamericanos con registros que ya le pertenecen de forma exclusiva y que buscará estirar de manera contundente. Messi tiene una marca que podrá prolongar y tiene que ver con los minutos disputados. Ostenta el récord de encuentros disputados con 26, por encima de Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23).

Debido a la reestructuración logística de la FIFA, el nuevo formato del torneo permitirá disputar hasta ocho encuentros, por lo que podría sacar una diferencia abismal respecto a sus perseguidores retirados. A su vez, esta seguidilla de compromisos reforzará el registro de minutos en cancha, que actualmente es de 2300 minutos netos.

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