De vender todo para salvar a su hijo a eliminar a Alemania: la dramática vida de Orlando Gill, la figura de Paraguay

"Cuando Lauti nació y no teníamos nada y Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la sub 20 (no pudo guardar de recuerdo) vendió sus prendas, sus championes. Literal vendió TODO!!", compartió Melissa a través de su cuenta de Instagram tras las críticas recibidas por su marido, exponiendo el gran corazón y el ejemplo de resiliencia del deportista.

Cómo fue la carrera de Orlando Gill en el fútbol argentino antes del Mundial 2026

La evolución del guardameta fue meteórica y superó cualquier tipo de previsión. A principios de 2024 cambió de San Lorenzo (abandonó el de Paraguay para llegar al de Argentina) y estuvo un año entero jugando en la Reserva dirigida por Damián Ayude, equipo con el que terminó siendo subcampeón. Su gran nivel lo llevó a debutar en Primera en el último partido de ese año y a asentarse definitivamente como titular de la campaña en 2025.

En territorio argentino se convirtió en una de las máximas figuras del torneo local. Gill fue clave para que un Ciclón plagado de juveniles haya alcanzado las semifinales del Apertura 2025 y esté tan arriba en la tabla anual. Su solidez bajo los tres palos quedó reflejada en los números: con 13 goles en contra, fue la segunda valla menos vencida del torneo, ubicándose únicamente por detrás de Rosario Central y Deportivo Riestra.

Sin embargo, sus inicios en el deporte fueron muy diferentes, ya que entre 2012 y 2013, cuando hacía sus primeras armas como futbolista en el club 13 de Junio, jugaba de mediocampista central. Sus viejos compañeros recuerdan que era "el diferente" y que sin él directamente no se podía jugar.

Hoy, con la familia agrandada por la llegada de Lautaro Daniel, Gill vivió su noche consagratoria ante los ojos del planeta. Sobre el desenlace por penales ante los alemanes, el portero explicó que el objetivo primordial es "analizar a cada jugador, cada detalle y gracias a Dios pude tapar dos penales, fue fundamental para la clasificación". En la hora del festejo, el héroe no se olvidó de los suyos y cerró con un sentido mensaje: "Va dedicado a todo el pueblo paraguayo y en particular a un sobrino que está pasando un mal momento y está internado. Dije que si salía figura esta clasificación era para él".