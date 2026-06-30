Así están los cruces de octavos de final del Mundial 2026 tras la histórica clasificación de Paraguay y Marruecos

Canadá vs. Marruecos — Sábado 4 de julio, 14:00 (Houston Stadium).

Paraguay vs. Francia o Suecia — Sábado 4 de julio, 18:00 (Philadelphia Stadium).

Brasil vs. Costa de Marfil o Noruega — Domingo 5 de julio, 17:00 (New York New Jersey Stadium).

México o Ecuador vs. Inglaterra o RD Congo — Domingo 5 de julio, 21:00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).

Portugal o Croacia vs. España o Austria — Lunes 6 de julio, 16:00 (Dallas Stadium).

Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica o Senegal — Lunes 6 de julio, 21:00 (Seattle Stadium).

Argentina o Cabo Verde vs. Australia o Egipto — Martes 7 de julio, 13:00 (Atlanta Stadium).

Suiza o Argelia vs. Colombia o Ghana — Martes 7 de julio, 16:00 (BC Place, Vancouver).

Cuándo juega la Selección Argentina su partido de 16avos. de final

Argentina, actual campeona mundial, afrontará su compromiso de dieciseisavos el viernes 3 de julio en Miami desde las 19:00 frente a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo. Si el equipo argentino logra avanzar, su próximo desafío será el martes 7 de julio en Atlanta contra el ganador de Australia vs. Egipto.

El sorteo ubicó a selecciones de peso como Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, Croacia y España en un mismo sector del cuadro. En la otra mitad, Argentina, Brasil e Inglaterra aparecen como los equipos con mayor trayectoria, lo que significa que para la Albiceleste, el único cruce posible ante ingleses o brasileños se daría recién en una eventual semifinal.

Cabe recordar que Colombia cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Portugal y aseguró el primer puesto del Grupo K, lo que le permitirá medirse ante Ghana en dieciseisavos, mientras que los lusos irán contra Croacia.

Cómo es el formato de juego de los octavos de final en caso de empate

Cada encuentro se disputará a partido único y eliminación directa. Si hay empate tras los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. En caso de persistir la igualdad tras el alargue, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.