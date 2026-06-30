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Así están los cruces de octavos de final del Mundial 2026 tras la histórica clasificación de Paraguay y Marruecos

La ronda de 16avos. de final empezó a definir los primeros boletos a la siguiente etapa de eliminación directa. Mientras potencias como Alemania y Países Bajos se despidieron de forma prematura en los penales, las selecciones sudamericanas pisan fuerte.

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Así están los cruces de octavos de final del Mundial 2026 tras la histórica clasificación de Paraguay y Marruecos

El arranque de la fase de mano a mano en Norteamérica no da tregua y ya empezó a moldear el destino de las principales potencias del planeta. Con Brasil, Paraguay y Marruecos clasificados a los octavos de final, el cuadro del Mundial 2026 empieza a tomar forma definitiva con días, horarios y la agenda completa establecida. En el inicio de los partidos a todo o nada, se confirmaron cuatro equipos en la próxima ronda con el camino a la final definido, el cual concluirá el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium a las 16:00 (hora de Argentina).

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Foto: Reuters

La acción de los playoffs se inauguró el domingo 28 de junio en el Los Angeles Stadium, donde Canadá logró una clasificación memorable ante Sudáfrica con un gol de Eustáquio en el tiempo añadido, a los 92 minutos. El dueño de casa ya sabe que se medirá en octavos ante Marruecos, que eliminó por penales a Países Bajos en Monterrey en el cierre de la jornada del lunes. Por su parte, Brasil sacó pasaje tras revertir el marcador ante Japón por 2-1 con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, y espera en octavos por el ganador de Costa de Marfil y Noruega.

La gran epopeya del lunes la dio el Paraguay de Gustavo Alfaro, que eliminó a Alemania por penales (4-3) tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios. El gol guaraní en el tiempo regular fue obra de Julio Enciso, mientras que Kai Havertz marcó para los europeos, antes de que el arquero paraguayo Orlando Gill se transformara en héroe en la tanda definitiva.

Cómo quedaron los cruces confirmados de octavos de final del Mundial 2026

La programación oficial de la FIFA determinó las siguientes fechas y sedes para los primeros duelos confirmados y las llaves en desarrollo:

  • Canadá vs. Marruecos — Sábado 4 de julio, 14:00 (Houston Stadium).

  • Paraguay vs. Francia o Suecia — Sábado 4 de julio, 18:00 (Philadelphia Stadium).

  • Brasil vs. Costa de Marfil o Noruega — Domingo 5 de julio, 17:00 (New York New Jersey Stadium).

  • México o Ecuador vs. Inglaterra o RD Congo — Domingo 5 de julio, 21:00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).

  • Portugal o Croacia vs. España o Austria — Lunes 6 de julio, 16:00 (Dallas Stadium).

  • Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica o Senegal — Lunes 6 de julio, 21:00 (Seattle Stadium).

  • Argentina o Cabo Verde vs. Australia o Egipto — Martes 7 de julio, 13:00 (Atlanta Stadium).

  • Suiza o Argelia vs. Colombia o Ghana — Martes 7 de julio, 16:00 (BC Place, Vancouver).

Cuándo juega la Selección Argentina su partido de 16avos. de final

Argentina, actual campeona mundial, afrontará su compromiso de dieciseisavos el viernes 3 de julio en Miami desde las 19:00 frente a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo. Si el equipo argentino logra avanzar, su próximo desafío será el martes 7 de julio en Atlanta contra el ganador de Australia vs. Egipto.

El sorteo ubicó a selecciones de peso como Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, Croacia y España en un mismo sector del cuadro. En la otra mitad, Argentina, Brasil e Inglaterra aparecen como los equipos con mayor trayectoria, lo que significa que para la Albiceleste, el único cruce posible ante ingleses o brasileños se daría recién en una eventual semifinal.

Cabe recordar que Colombia cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Portugal y aseguró el primer puesto del Grupo K, lo que le permitirá medirse ante Ghana en dieciseisavos, mientras que los lusos irán contra Croacia.

Cómo es el formato de juego de los octavos de final en caso de empate

Cada encuentro se disputará a partido único y eliminación directa. Si hay empate tras los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. En caso de persistir la igualdad tras el alargue, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

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