Adiós Alemania y Países Bajos: la reacción de los medios del mundo al batacazo de Paraguay y Marruecos

La prensa deportiva del mundo se rinde ante dos émulos de David que derrotaron a sus respectivos Goliat. El resumen de "Bild", el medio alemán, resume lo sucedido en un día histórico en el mundial: “Vergonzosa eliminación contra Paraguay. Fracasamos en la tanda de penales".

Batacazo mundial: Marruecos y Paraguay eliminan a Países Bajos y Alemania

Los medios del mundo destacan la doble noticia destacada del Mundial 2026. Con el acento tanto en los ganadores como en los perdedores. Es decir, critican la falta de ideas de dos "selecciones viejas" en su forma de jugar, como Alemania y Países Bajos. Pero al mismo tiempo, destacan como Paraguay y Marruecos llevaron un plan al campo de juego que supieron mantener los 90 minutos reglamentarios, los 30 adicionales y que se vieron coronados con los penales y sus arqueros.

Marruecos y Paraguay, en boca de todo el mundo por haber eliminado a Países Bajos y a Alemania. (foto: A24.com)

Placar: "En juego dramático, Marruecos supera a Holanda en los penales y va a los octavos" dice el diario deportivo más famoso de Brasil. Y destaca que en juego, fue más vistoso que los Países Bajos. Por su parte, el diario L'Equipe no puede con su estilo: siempre va por la negativa.

"La prensa alemana fustiga a la "Manschaft", dice por la ola de críticas sobre la selección germana. En cambio, dice poco sobre el más que conservador planteo de Paraguay que salió a la cancha con el objetivo de llegar a los penales.

En The Sun, a los medios ingleses les llamó la atención tanto el sorpresivo triunfo de Paraguay como que se haya declarado feriado este día para celebrar el triunfo. "Paraguay anuncia un feriado nacional luego del triunfo en la copa del mundo ante Alemania".

Los medios de los países "cenicienta" del mundial celebran a lo grande. Abc color, de Asunción dice: "Batacazo mundial. Paraguay elimina a Alemania en los penales y avanza a los octavos de final".

Y para los "leones del Atlas", Marruecos, también la prensa local le guardó el espacio principal de las noticias: "Mundial 2026: Marruecos eliminó a Países Bajos con una actuación memorable que confirmó su superioridad".

29 de junio de 2026. El día del batacazo doble en el mundial.