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Adiós Alemania y Países Bajos: la reacción de los medios del mundo al batacazo de Paraguay y Marruecos

El mundo refleja que Marruecos y Paraguay dieron el campanazo en el mundial. Dejaron afuera a de los equipos europeos candidatos al título. Países Bajos y Alemania no pudieron con sus rivales y, en los penales, el arquero marroquí y el paraguayo fueron las figuras.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Bounou y Gill

Bounou y Gill, los arqueros de Marruecos y Paraguay. Héroes en la histórica eliminación de Países Bajos y Alemania. (Foto: A24.com/Reuters)

"¡Paraguay nunca se rinde!¡, ¡Feriado Carajo!!". Exagerado, pero muestra el tono épico que se le dio en el Paraguay a lo que sucedió en el mundial de fútbol. La selección albirroja eliminó a Alemania - cuatro veces campeona del mundo - por lo que el presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para este martes 30 de junio.

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En Marruecos, la alegría es similar. La selección nacional lleva cuatro años muy buenos. Semifinalistas en Qatar 2022, campeones juveniles sub 20 (humillaron a la Argentina en Chile) y campeones de África.

La prensa marroquí reflejó el zarpazo de esta noche así: "Octavos de final del Mundial 2026: los Leones del Atlas derrotan a Países Bajos gracias a una gran actuación y un resultado que demuestra la superioridad marroquí con cifras".

Con dos libretos totalmente diferentes, ambas selecciones dejaron en el camino a dos grandes del fútbol mundial. Ni Alemania ni Países Bajos mostraron sus mejores equipos, pero eso no es culpa de Paraguay o de Marruecos que hicieron lo que tenían que hacer.

La prensa deportiva del mundo se rinde ante dos émulos de David que derrotaron a sus respectivos Goliat. El resumen de "Bild", el medio alemán, resume lo sucedido en un día histórico en el mundial: “Vergonzosa eliminación contra Paraguay. Fracasamos en la tanda de penales".

Batacazo mundial: Marruecos y Paraguay eliminan a Países Bajos y Alemania

Los medios del mundo destacan la doble noticia destacada del Mundial 2026. Con el acento tanto en los ganadores como en los perdedores. Es decir, critican la falta de ideas de dos "selecciones viejas" en su forma de jugar, como Alemania y Países Bajos. Pero al mismo tiempo, destacan como Paraguay y Marruecos llevaron un plan al campo de juego que supieron mantener los 90 minutos reglamentarios, los 30 adicionales y que se vieron coronados con los penales y sus arqueros.

Marruecos y Paraguay, en boca de todo el mundo por haber eliminado a Pa&iacute;ses Bajos y a Alemania. (foto: A24.com)

Marruecos y Paraguay, en boca de todo el mundo por haber eliminado a Países Bajos y a Alemania. (foto: A24.com)

Placar: "En juego dramático, Marruecos supera a Holanda en los penales y va a los octavos" dice el diario deportivo más famoso de Brasil. Y destaca que en juego, fue más vistoso que los Países Bajos. Por su parte, el diario L'Equipe no puede con su estilo: siempre va por la negativa.

"La prensa alemana fustiga a la "Manschaft", dice por la ola de críticas sobre la selección germana. En cambio, dice poco sobre el más que conservador planteo de Paraguay que salió a la cancha con el objetivo de llegar a los penales.

En The Sun, a los medios ingleses les llamó la atención tanto el sorpresivo triunfo de Paraguay como que se haya declarado feriado este día para celebrar el triunfo. "Paraguay anuncia un feriado nacional luego del triunfo en la copa del mundo ante Alemania".

Los medios de los países "cenicienta" del mundial celebran a lo grande. Abc color, de Asunción dice: "Batacazo mundial. Paraguay elimina a Alemania en los penales y avanza a los octavos de final".

Y para los "leones del Atlas", Marruecos, también la prensa local le guardó el espacio principal de las noticias: "Mundial 2026: Marruecos eliminó a Países Bajos con una actuación memorable que confirmó su superioridad".

29 de junio de 2026. El día del batacazo doble en el mundial.

Roberto Adrián Maidana
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