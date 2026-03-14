Denunciaron a Juan Román Riquelme por la reventa de entradas en Boca: qué pruebas lo complementen
El socio Walter Klix presentó la acusación en la justicia y apuntó contra el presidente del club, su hermano Cristian y la comisión directiva xeneize.
Denunciaron a Juan Román Riquelme por la reventa de entradas en Boca: qué pruebas lo complementen.
El socio activo de Boca Walter Federico Klix, quien además se desempeña como Director Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad, presentó nuevas pruebas en la causa por presunta administración fraudulenta que involucra a Juan Román Riquelme. Además de ser el presidente del club, el ex jugador es vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El denunciante ratificó la acusación ante la Justicia y entregó al Ministerio Público Fiscal un pendrive con videos, fotografías, grabaciones de audio, conversaciones y registros vinculados a peñas, filiales y agencias de turismo, material que fue incorporado a la investigación judicial.
La presentación fue realizada la semana pasada ante el fiscal Carlos Vasser, en una audiencia en la que también estuvieron presentes los abogados de Riquelme, Santiago Rozas Garay y Sebastián Rodríguez, además del secretario general de Boca, Ricardo Rosica.
La causa ya había sido investigada en 2023 y en ese momento concluyó con una “falta de mérito” en el ámbito de la Justicia porteña. Sin embargo, el expediente se reactivó en el Fuero Penal Nacional tras la incorporación de nuevas pruebas y testimonios.
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Las acusaciones que apuntan contra la gestión en Boca
Klix, quien fue jefe de campaña de José Beraldi en las elecciones de Boca de 2019 y preside la agrupación Movimiento Sangre Bostera, estructuró su denuncia en cuatro ejes principales.
Según su presentación judicial, existirían:
Manipulación irregular en la condición de socios del club
Subdeclaración de ingresos millonarios
Venta clandestina de protocolos y entradas
Irregularidades en el sistema de acceso al estadio
El denunciante afirmó además que existe un número importante de socios dispuestos a declarar y aseguró que ya entregó al fiscal los nombres y apellidos de potenciales testigos.
El audio que menciona al hermano de Riquelme
Entre las pruebas aportadas, Klix destacó un audio en el que, según su denuncia, se escucha al hermano de Riquelme hablando sobre la venta de entradas. De acuerdo con la presentación ante la fiscalía, la grabación involucraría a Cristian Riquelme, a quien el denunciante señaló como presunto participante en la operatoria.
También adelantó que presentará un video en el que un socio activo muestra el supuesto mecanismo de liberación de molinetes en el estadio, acompañado por el testimonio de un empleado del club. Según la acusación, el procedimiento consistiría en levantar los accesos para que no quede registrado el ingreso de socios, lo que permitiría alterar el sistema de control de asistencia requerido para acceder a determinados partidos.
La denuncia por el “abono solidario”
Klix también cuestionó el funcionamiento del sistema conocido como “abono solidario”, un mecanismo por el cual los socios que no pueden asistir a un partido pueden ceder su lugar para que el club lo vuelva a vender.
“Lo del abono solidario es una estafa”, afirmó el denunciante en declaraciones periodísticas. Según su versión, en lugar de revender las entradas de forma oficial, los tickets serían entregados a peñas para su comercialización por fuera del sistema del club, a precios más altos.
“En vez de devolver ese dinero al club, se reparten los ingresos y no queda nada en Boca. Es una defraudación lisa y llana”, sostuvo. Además, aseguró que agencias de turismo estarían vendiendo entradas populares, algo que, según explicó, no está contemplado en el sistema del socio solidario.
Los pedidos de nuevas pericias en la causa
Tras aportar el material, Klix solicitó a la Justicia una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación.
Entre ellas, pidió:
Peritajes contables sobre los libros oficiales de Boca Juniors
Informes a la Conmebol sobre ingresos y eventos deportivos
Registros de la AFIP vinculados a operaciones económicas del club
Datos del Gobierno de la Ciudad sobre tributos relacionados con espectáculos deportivos
Peritaje técnico del material audiovisual presentado
También solicitó que se tomen declaración a 102 socios y testigos que, según su presentación, podrían aportar información sobre las irregularidades denunciadas.
La postura del club y el antecedente judicial
Desde el Departamento de Legales de Boca recordaron que la causa ya fue analizada en 2023, cuando la investigación concluyó sin procesamientos. En aquel momento, la Justicia determinó una falta de mérito, lo que implicó que no existían pruebas suficientes para avanzar con imputaciones.
Sin embargo, la incorporación de nuevas pruebas digitales y testimonios volvió a poner el expediente en movimiento. La reapertura del caso generó nuevas citaciones y análisis judiciales, mientras la fiscalía evalúa el contenido del material presentado.