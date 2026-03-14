Denunciaron a Juan Román Riquelme por la reventa de entradas en Boca: qué pruebas lo complementen. 

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Las acusaciones que apuntan contra la gestión en Boca

Klix, quien fue jefe de campaña de José Beraldi en las elecciones de Boca de 2019 y preside la agrupación Movimiento Sangre Bostera, estructuró su denuncia en cuatro ejes principales.

Según su presentación judicial, existirían:

Manipulación irregular en la condición de socios del club

Subdeclaración de ingresos millonarios

Venta clandestina de protocolos y entradas

Irregularidades en el sistema de acceso al estadio

El denunciante afirmó además que existe un número importante de socios dispuestos a declarar y aseguró que ya entregó al fiscal los nombres y apellidos de potenciales testigos.

El audio que menciona al hermano de Riquelme

Entre las pruebas aportadas, Klix destacó un audio en el que, según su denuncia, se escucha al hermano de Riquelme hablando sobre la venta de entradas. De acuerdo con la presentación ante la fiscalía, la grabación involucraría a Cristian Riquelme, a quien el denunciante señaló como presunto participante en la operatoria.

También adelantó que presentará un video en el que un socio activo muestra el supuesto mecanismo de liberación de molinetes en el estadio, acompañado por el testimonio de un empleado del club. Según la acusación, el procedimiento consistiría en levantar los accesos para que no quede registrado el ingreso de socios, lo que permitiría alterar el sistema de control de asistencia requerido para acceder a determinados partidos.

xMI4GMYRQGBTDMYZZMQ4TCZJQMI-780x470.jpg.pagespeed.ic.ESUjtVGSHY Walter Klix, funcionario del Ministerio de Seguridad, presentó una demanda penal contra el presidente.

La denuncia por el “abono solidario”

Klix también cuestionó el funcionamiento del sistema conocido como “abono solidario”, un mecanismo por el cual los socios que no pueden asistir a un partido pueden ceder su lugar para que el club lo vuelva a vender.

“Lo del abono solidario es una estafa”, afirmó el denunciante en declaraciones periodísticas. Según su versión, en lugar de revender las entradas de forma oficial, los tickets serían entregados a peñas para su comercialización por fuera del sistema del club, a precios más altos.

“En vez de devolver ese dinero al club, se reparten los ingresos y no queda nada en Boca. Es una defraudación lisa y llana”, sostuvo. Además, aseguró que agencias de turismo estarían vendiendo entradas populares, algo que, según explicó, no está contemplado en el sistema del socio solidario.

bombonera.jpg Las entradas a La Bombonera bajo la lupa.

Los pedidos de nuevas pericias en la causa

Tras aportar el material, Klix solicitó a la Justicia una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación.

Entre ellas, pidió:

Peritajes contables sobre los libros oficiales de Boca Juniors

Informes a la Conmebol sobre ingresos y eventos deportivos

Registros de la AFIP vinculados a operaciones económicas del club

Datos del Gobierno de la Ciudad sobre tributos relacionados con espectáculos deportivos

Peritaje técnico del material audiovisual presentado

También solicitó que se tomen declaración a 102 socios y testigos que, según su presentación, podrían aportar información sobre las irregularidades denunciadas.

La postura del club y el antecedente judicial

Desde el Departamento de Legales de Boca recordaron que la causa ya fue analizada en 2023, cuando la investigación concluyó sin procesamientos. En aquel momento, la Justicia determinó una falta de mérito, lo que implicó que no existían pruebas suficientes para avanzar con imputaciones.

Sin embargo, la incorporación de nuevas pruebas digitales y testimonios volvió a poner el expediente en movimiento. La reapertura del caso generó nuevas citaciones y análisis judiciales, mientras la fiscalía evalúa el contenido del material presentado.