Los gestos de Riquelme en el palco tras el empate de Boca con San Lorenzo que no pasaron desapercibidos

El presidente de Boca fue captado conversando con su círculo cercano en La Bombonera cuando el estadio ya estaba vacío, en una noche marcada por los silbidos contra Claudio Úbeda.

El empate 1-1 entre Boca Juniors y San Lorenzo dejó un clima tenso en La Bombonera. Mientras los hinchas se retiraban del estadio con bronca tras la igualdad, una escena llamó la atención una hora después del final: los gestos de Juan Román Riquelme en su palco.

El presidente del club fue captado conversando de manera efusiva con personas de su entorno cercano cuando el estadio ya estaba prácticamente vacío. Las imágenes mostraron a Riquelme realizando movimientos amplios con los brazos y señalando distintos sectores del campo de juego, en lo que parecía ser una charla vinculada al análisis del partido.

Qué hacía Riquelme en el palco de Boca después del partido

A diferencia de otras ocasiones, la persiana del palco permaneció abierta tras el encuentro. Una hora después del empate, mientras el entrenador Claudio Úbeda brindaba su conferencia de prensa, el presidente continuaba en su lugar dialogando con integrantes de su círculo de confianza.

Riquelme suele ser cuidadoso con sus apariciones públicas y con el impacto que generan sus gestos dentro del estadio. Sin embargo, esta vez no evitó quedar expuesto en las imágenes que circularon luego del partido.

El contraste fue evidente respecto de lo ocurrido en otro encuentro reciente, cuando el dirigente había optado por no mostrarse tras el empate ante Gimnasia de Mendoza. En esta oportunidad, en cambio, se lo vio conversando durante varios minutos con las luces del palco encendidas.

Quiénes estaban con Riquelme durante esa charla

Durante el partido se pudo ver a Mariano Herrón sentado junto al presidente. Más tarde, en la conversación posterior al encuentro, también se percibió la presencia de Walter Reinaldo Pico.

En ese sector del estadio suelen acompañar a Riquelme algunos de sus colaboradores más cercanos. Entre ellos, su hermano Cristian Riquelme, además de entrenadores vinculados a las divisiones inferiores del club como Blas Armando Giunta o Pablo Ledesma.

Cómo quedó el clima en Boca tras el empate

Más allá de algunos pasajes positivos en el juego, Boca no logró quedarse con la victoria y acumuló su cuarta igualdad consecutiva como local. El resultado volvió a generar malestar entre los hinchas.

El principal apuntado fue Úbeda, quien se retiró del campo entre silbidos e insultos. En ese contexto, las imágenes de Riquelme gesticulando en el palco una hora después del partido sumaron un nuevo elemento de análisis en una noche que dejó un clima enrarecido en el club.

Con el estadio vacío y los hinchas ya fuera de La Bombonera, la escena del presidente conversando con su entorno quedó como una de las postales finales de una jornada marcada por la tensión y la incertidumbre en el mundo Boca.

