¡Atención Boca! Se definieron los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

También estarán en ese pote Peñarol, Nacional, Liga de Quito e Independiente del Valle.

Como establece el reglamento del sorteo, los equipos ubicados en el bombo 1 serán cabeza de serie y no podrán enfrentarse entre sí en la fase de grupos.

Qué otros equipos argentinos participarán en el sorteo

Además de Boca, otros clubes argentinos estarán presentes en la fase de grupos y ocuparán distintos bombos. En el bombo 2 aparecerán Estudiantes de La Plata y Lanús, que compartirán pote con equipos como Corinthians, Cruzeiro y Cerro Porteño.

En el bombo 3 estará Rosario Central, junto con clubes como Junior de Barranquilla, Universidad Católica e Independiente Santa Fe.

Por último, en el bombo 4 aparecerán dos equipos argentinos que harán su estreno en competiciones internacionales: Platense e Independiente Rivadavia. Ambos compartirán pote con clubes como Mirassol y Barcelona SC, además de otros equipos provenientes de la fase previa.

¿Puede Boca enfrentar a otros equipos argentinos en la fase de grupos?

Según el reglamento del sorteo de la Copa Libertadores, los equipos del mismo país no pueden compartir grupo durante la fase inicial. Sin embargo, existe una excepción: si uno de esos clubes llega desde las fases preliminares, sí puede coincidir con otro representante de su misma federación.

Con ese escenario, Boca deberá esperar al sorteo para conocer a sus rivales en el torneo más importante del continente. La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo, antes del receso por el Mundial de 2026.