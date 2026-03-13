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¡Atención Boca! Se definieron los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Boca volverá a disputar el torneo continental tras dos años de ausencia y será uno de los equipos del bombo 1 en el sorteo que se realizará en Paraguay.

¡Atención Boca! Se definieron los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 empieza a tomar forma. Tras completarse las últimas series de la instancia preliminar, quedaron definidos los bombos para el sorteo que se realizará la próxima semana y en el que Boca Juniors conocerá a sus rivales en el certamen continental.

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El equipo de La Ribera regresa al torneo después de dos años de ausencia y lo hará con una posición privilegiada: estará en el bombo 1 como uno de los cabezas de serie, lo que le permitirá evitar a otros equipos fuertes ubicados en ese mismo pote durante la fase de grupos.

El sorteo se realizará el jueves 19 de marzo a las 20:00 (hora de Argentina) en la sede de CONMEBOL, ubicada en Luque, Paraguay. En esa ceremonia se definirán los ocho grupos del torneo que reunirán a los 32 equipos participantes.

En qué bombo quedó Boca para el sorteo de la Libertadores 2026

El conjunto argentino integrará el bombo 1, reservado para los equipos mejor posicionados del ranking y campeones recientes. Allí compartirá bolillero con potencias del continente como Flamengo, Palmeiras y Fluminense.

También estarán en ese pote Peñarol, Nacional, Liga de Quito e Independiente del Valle.

Como establece el reglamento del sorteo, los equipos ubicados en el bombo 1 serán cabeza de serie y no podrán enfrentarse entre sí en la fase de grupos.

Qué otros equipos argentinos participarán en el sorteo

Además de Boca, otros clubes argentinos estarán presentes en la fase de grupos y ocuparán distintos bombos. En el bombo 2 aparecerán Estudiantes de La Plata y Lanús, que compartirán pote con equipos como Corinthians, Cruzeiro y Cerro Porteño.

En el bombo 3 estará Rosario Central, junto con clubes como Junior de Barranquilla, Universidad Católica e Independiente Santa Fe.

Por último, en el bombo 4 aparecerán dos equipos argentinos que harán su estreno en competiciones internacionales: Platense e Independiente Rivadavia. Ambos compartirán pote con clubes como Mirassol y Barcelona SC, además de otros equipos provenientes de la fase previa.

¿Puede Boca enfrentar a otros equipos argentinos en la fase de grupos?

Según el reglamento del sorteo de la Copa Libertadores, los equipos del mismo país no pueden compartir grupo durante la fase inicial. Sin embargo, existe una excepción: si uno de esos clubes llega desde las fases preliminares, sí puede coincidir con otro representante de su misma federación.

Con ese escenario, Boca deberá esperar al sorteo para conocer a sus rivales en el torneo más importante del continente. La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo, antes del receso por el Mundial de 2026.

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