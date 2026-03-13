La hija de Andrea del Boca fue lapidaria al defender a su mamá por estar en Gran Hermano: "Varios..."

"Me re divierte verla, se lo recontra merece. Me gusta verla disfrutar, verla relacionarse con otras personas, jugar... Me encanta", expresó sonriente; al tiempo que sobre la lluvia de críticas a su madre, Anna disparó irónica: "Me gusta que dijiste que llueven las críticas, porque me llueven... Críticas hay desde que ella nació, desde que yo nací. Si la gente habla, ¡que hable! está bueno que hablen. "Además hablar es gratis por ahora!"

"Me acuerdo de Solita (Silveyra) que dice 'seguís haciendo polémica Del Boca', y es cierto... ¡que ladren!", agregó filosa mirando a cámara.

En tanto, ante la consulta por sobre los duros dichos de Moria Casán sobre el comentario que Andrea hizo de las vedettes, una vez más Anna fue tajante. "Yo creo que Moria en realidad lo que comprobó es su punto. Si te fijás en el tape, mamá nunca habla mal de las vedettes, no baredó ni discriminó a nadie", expresó firme.

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Y analizó sin miedo alguno a una posible respuesta de La One: "Me parece que lo que ella planteaba es justamente hay un show distinto entre las vedettes, que capaz la picantean un poquito más, y justamente es lo que hizo Moria... picantearla. Las actrices capaz se reservan en sus personajes".

Asimismo, sobre las letales críticas de Amalia Granata defenestrando a su madre, una vez más Anna no tuvo pelos en la lengua y dejó en claro que para ella no es nadie relevante. "He escuchado a varios piojos resuscitados hablando... No me enfrento con ella. Habla más de ella. Opinar sobre... ella es diputada, yo como no soy diputada no opino, pero no sé qué hace comentando las intimidades de otras personas o de quién ingresa a Gran Hermano", disparó calma pero tajante.

Así como también se refirió al supuesto lavado de cerebro que le habría hecho su familia materna y fue letal. "Mamita está encerrada, no está acá. No hay nadie que me esté dando un guion", dejó en claro. Si bien admitió que en determinado momento se apostó por una situación judicial en la que quedó expuesta, donde reconoció que no obtuvo un falla a favor. "No soy la primera ni la última piba a la que no le creen", se lamentó.

"A mí me gusta decir que yo no borro la historia sino que la supero, y me parece que están haciendo un circo y un morbo terrible con cosas muy íntimas, y yo no entro en ese juego. A mí no me interesa, estoy en otra perspectiva de la vida", agregó dejando en claro que no piensa confrontar con nadie.

Por su parte, sobre los comentarios de Mirtha Legrand en su programa donde aseguró que Andrea del Boca nunca le perdonó que le preguntase por su embarazo cuando todavía su familia no lo sabía y que nunca mas fue al ciclo televisivo, Anna también le respondió picante. "No sé si está tan memoriosa porque en realidad sí fue al programa dos veces más después de eso, y (tuvo) la mejor", señaló y plateó a pura ironía que "capaz le sirvió en el momento".

Por último, sobre por qué cree que Mirtha recordó aquel episodio al aire, Anna del Boca deslizó directa que "habría que ver a quién invitó", en clara referencia a Amalia Granata.

Anna del Boca - captura Intrusos

Qué dijo Amalia Granata de Andrea del Boca tras su ingreso a Gran Hermano

Amalia Granata no se privó de opinar sobre la llegada de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y sus palabras desataron una fuerte controversia. La diputada provincial, que años atrás mantuvo una relación con Ricardo Biasotti, ex pareja de la actriz, se refirió al tema en distintos ciclos televisivos y dejó en claro su postura con frases muy duras.

Su primera reacción se escuchó en A la Barbarossa (Telefe), donde no dudó en manifestar su rechazo hacia la protagonista de tantas ficciones. Allí fue directa y tajante al hablar de la actriz: “No la quiero nada a esta mujer. Ha hecho mucho daño”, lanzó sin rodeos, generando inmediato revuelo.

Más tarde, en DDM (América TV), Granata volvió a referirse al tema y amplió su opinión. Consultada por una cronista sobre qué pensó cuando se enteró de que Del Boca formaría parte del reality, respondió con una frase que rápidamente se viralizó. “Dije: ‘Qué triste’. Llegar a ser una estrella de la televisión argentina y mundial y terminar en la casa de Gran Hermano. Tristísimo”, expresó.

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En ese mismo programa le preguntaron si consideraba que la participación en el ciclo podría impactar negativamente en la trayectoria artística de la actriz. La legisladora no dudó en apuntar contra decisiones del pasado y respondió con dureza: “Es que ya se perjudicó sola inventando todo lo que inventó sobre el padre de su hija. Y después todo lo que hizo con el tema de los fondos públicos en su novela. Más allá de que haya salido absuelta, los fondos públicos existieron y se financió una novela que nunca salió al aire a través de una universidad. Me parece que su carrera se la arruinó ella sola”.

Durante la charla también explicó por qué sostiene que Del Boca “ha hecho mucho daño”, y vinculó esa afirmación a su cercanía con Biasotti, con quien aseguró mantener hoy una relación de amistad. “Porque yo fui pareja de Ricardo, hoy soy muy amiga de él, y sé lo que sufrió por las mentiras y por lo siniestra que ella fue con su hija al prohibirle no solo ver a su padre y tener un vínculo sano, sino al inventar que su padre había abusado de su hija y llenarle la cabeza hasta el punto de hacerle creer a su hija que eso había sucedido. La Justicia cuando le hizo las pericias a la chica dictaminó que no existió abuso y que el supuesto abuso que ella relataba era producto de vivencias implantadas por la madre, o sea, no existió abuso. Ella le metía cosas en la cabeza y la chica inventó un relato que la madre le había dicho, patético, tristísimo, de una mujer absolutamente mala y siniestra. Ricardo se tuvo que aguantar muchos años escuchando a gente en la televisión, acusándolo, diciéndole que era el abusador. Y ahora que esta siniestra, entra a una casa y seguramente va a salir todo este tema y ella se victimiza, que actúa, llora, es una mentira, porque su vida es una mentira, y la verdad que le debe romper bastante”, manifestó.

Para cerrar, Granata también opinó sobre las versiones que indican que la actriz habría negociado su ingreso al reality como parte de un acuerdo para impulsar la participación mediática de su hija Anna en el streaming del programa. “Y sí, obviamente, hizo un combo. A mí me pareció más digno que entre la hija a la casa de Gran Hermano y no esta señora, pero bueno, sí, hizo ese combo. Está bien, le estará buscando laburo a la hija. En los medios, qué sé yo, no sé”, concluyó.