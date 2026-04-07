Deportaron a Mauro Martín en Chile: no lo dejaron entrar y volvió a Buenos Aires en el mismo día

HWE7ITZO7VHWRLR6WTMOGTGUF4 Rafael Di Zeo, Mauro Martín y Marcelo Aravena.

La advertencia previa que frenó a otros barras

La situación no tomó por sorpresa a todos. Varios integrantes del núcleo duro de La Doce ya habían decidido no viajar ante la posibilidad de controles estrictos en Chile. Entre ellos, Rafael Di Zeo, quien desistió del viaje tras conocer que las autoridades chilenas podían aplicar restricciones basadas en antecedentes y listas de admisión.

Otros barras con causas judiciales o antecedentes también optaron por no trasladarse, ante el riesgo de ser retenidos o deportados.

Qué pasará en los próximos partidos de Boca

El escenario podría repetirse en otros países. Tanto Brasil como Ecuador, los próximos destinos de Boca en la fase de grupos, también aplicarían controles basados en antecedentes y restricciones de ingreso.

Esto complica especialmente a quienes tienen derecho de admisión vigente, como Di Zeo, aunque podría haber diferencias en casos de antecedentes ya cumplidos.

En ese contexto, se espera que algunos integrantes de la segunda línea de la barra sí puedan asistir a los partidos, lo que garantizaría presencia de hinchas organizados en las tribunas.

L4XMWYUORFD5PM23HCWOOCHWEU Rafa Di Zeo no viajó y Mauro Martín fue deportado por las autoridades chilenas (Foto AFP)

Un conflicto que suma tensión en la previa

La deportación de Mauro Martín se suma a una serie de episodios recientes que involucran a la barra de Boca. Días atrás, Di Zeo fue interceptado en Córdoba y notificado de que no podía asistir a un partido por tener derecho de admisión. El histórico líder acató la medida y denunció una persecución en su contra.

Con este nuevo episodio en Chile, crece la tensión en torno al control de las barras en competencias internacionales, en un contexto donde los países endurecen los criterios de ingreso para personas con antecedentes vinculados a la violencia en el fútbol.