Deportaron a Mauro Martín en Chile: no lo dejaron entrar y volvió a Buenos Aires en el mismo día
Uno de los jefes de la barra de Boca fue abordado en el aeropuerto por las autoridades del país vecino y tuvo que regresar a la Argentina por tener antecedentes penales.
Deportaron a Mauro Martín en Chile.
El líder de La Doce, Mauro Martín, fue deportado este martes en Chile y no pudo ingresar al país para presenciar el debut de Boca en la Copa Libertadores. El episodio ocurrió en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago, donde las autoridades le negaron el acceso y lo obligaron a regresar a la Argentina.
Martín había viajado con la intención de liderar a la barra en el partido frente a Universidad Católica, pero fue interceptado cuando realizaba el trámite migratorio. Según trascendió, el jefe de la barra de Boca fue apartado de la fila en Migraciones y trasladado a una sala junto a efectivos de seguridad chilenos.
Allí le informaron que era considerado “persona no grata” en el país, pese a que, según su entorno, no tenía vigente un derecho de admisión en la Argentina.
El líder de la barra intentó argumentar que su nombre no figuraba en la lista enviada por la Subsecretaría de Seguridad Deportiva, pero las autoridades chilenas le aclararon que contaban con sus antecedentes vinculados a la violencia en el fútbol y que eso era suficiente para impedirle el ingreso. Finalmente, fue embarcado en el primer vuelo de regreso a Buenos Aires.
La advertencia previa que frenó a otros barras
La situación no tomó por sorpresa a todos. Varios integrantes del núcleo duro de La Doce ya habían decidido no viajar ante la posibilidad de controles estrictos en Chile. Entre ellos, Rafael Di Zeo, quien desistió del viaje tras conocer que las autoridades chilenas podían aplicar restricciones basadas en antecedentes y listas de admisión.
Otros barras con causas judiciales o antecedentes también optaron por no trasladarse, ante el riesgo de ser retenidos o deportados.
Qué pasará en los próximos partidos de Boca
El escenario podría repetirse en otros países. Tanto Brasil como Ecuador, los próximos destinos de Boca en la fase de grupos, también aplicarían controles basados en antecedentes y restricciones de ingreso.
Esto complica especialmente a quienes tienen derecho de admisión vigente, como Di Zeo, aunque podría haber diferencias en casos de antecedentes ya cumplidos.
En ese contexto, se espera que algunos integrantes de la segunda línea de la barra sí puedan asistir a los partidos, lo que garantizaría presencia de hinchas organizados en las tribunas.
Un conflicto que suma tensión en la previa
La deportación de Mauro Martín se suma a una serie de episodios recientes que involucran a la barra de Boca. Días atrás, Di Zeo fue interceptado en Córdoba y notificado de que no podía asistir a un partido por tener derecho de admisión. El histórico líder acató la medida y denunció una persecución en su contra.
Con este nuevo episodio en Chile, crece la tensión en torno al control de las barras en competencias internacionales, en un contexto donde los países endurecen los criterios de ingreso para personas con antecedentes vinculados a la violencia en el fútbol.