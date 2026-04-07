Santiago del Moro anunció una novedad histórica en Gran Hermano: "Un integrante..."

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Cómo es el reality la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos es un reality show muy popular, especialmente en su versión de Estados Unidos producida por Telemundo, que funciona con una dinámica muy similar a Gran Hermano, pero con una diferencia clave: los participantes son celebridades.

En el programa, actores, influencers, cantantes y figuras mediáticas conviven durante varias semanas aislados del mundo exterior, con cámaras las 24 horas. No tienen contacto con sus familias ni acceso a redes sociales, y deben enfrentar desafíos, nominaciones y eliminaciones semanales.

El público juega un rol fundamental, ya que suele votar para decidir quién abandona la casa, lo que genera fuertes campañas en redes y fandoms muy activos. Además, al tratarse de famosos, los conflictos, alianzas y estrategias suelen tener mayor repercusión mediática.

El objetivo final es que uno de los participantes llegue a la instancia decisiva y gane el reality, llevándose un importante premio económico y, muchas veces, mayor visibilidad en su carrera.