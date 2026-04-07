La explosiva conductora que se suma a la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López en Telefe: quién es

Por otro lado, la conductora también remarcó que el rodaje será breve, ya que Wanda Nara tiene otros compromisos laborales en agenda, entre ellos una película. Incluso, dejó abierta la posibilidad de que los hijos de la pareja tengan alguna participación dentro de la historia.

Así las cosas, la serie vertical se perfila como una de las apuestas más llamativas del canal de las pelotas, combinando ficción con figuras que ya generan interés propio en la audiencia.

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¿Cómo será la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López en Telefe y cuándo empiezan a grabar?

La serie vertical que preparan Wanda Nara y Maxi López para Telefe se enmarca dentro de un formato innovador que busca adaptarse a las nuevas formas de consumo audiovisual. A diferencia de las ficciones tradicionales, estará pensada para ser vista desde el celular, con episodios dinámicos y grabados en formato vertical.

La propuesta combinará elementos de ficción con situaciones inspiradas en la vida mediática de sus protagonistas, lo que le aportará un tono cercano y atractivo para el público. La narrativa será ágil, con escenas breves y ganchos constantes para mantener la atención del espectador en cada momento.

Además, se espera la participación de figuras del entorno de Wanda, lo que sumará condimentos del mundo del espectáculo y potenciará el interés en la historia. Incluso, no se descarta que haya apariciones especiales que refuercen el cruce entre realidad y ficción.

En paralelo, Wanda Nara ya comenzó a meterse de lleno en el proyecto y se encuentra leyendo los guiones, afinando detalles de su personaje de cara al inicio del rodaje. Según trascendió, las grabaciones comenzarían en los próximos días, con un esquema intensivo.

De esta manera, Telefe apuesta a un formato moderno que dialoga directamente con las plataformas digitales y las nuevas audiencias.