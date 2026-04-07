La explosiva conductora que se suma a la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López en Telefe: quién es
Una reconocida conductora confirmó su incorporación a la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López en Telefe, adelantó detalles de su papel y generó fuerte expectativa por el impacto que tendrá en la ficción.
7 abr 2026, 21:08
Quién es la explosiva conductora que se suma a la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López en Telefe
La apuesta de Telefe por la ficción vertical ya está en marcha y suma nombres fuertes del mundo del espectáculo. En ese contexto, Yanina Latorre confirmó que será parte del proyecto protagonizado por Wanda Nara y Maxi López, quienes darán un nuevo paso en sus carreras dentro de la actuación.
La conductora contó en su programa que ya tiene todo listo para comenzar a grabar y dio precisiones sobre el proceso. "La semana que viene empiezo las grabaciones de la serie vertical con Wanda y Maxi López. Me llega el guion el fin de semana para estudiarlo, grabo el martes", aseguró, dejando en claro que el ritmo de producción será intenso.
En cuanto a su personaje, adelantó que tendrá varios puntos en común con su rol mediático actual. "Yo seguramente hablaré de Wanda y Maxi", explicó Yanina Latorre, dando a entender que interpretará a una figura cercana al mundo del espectáculo. Además, sumó: "El panel es desopilante, muy bueno, todos del entorno de ella".
Aunque evitó dar demasiados nombres, deslizó un detalle que llamó la atención: no vio a Kennys Palacios en el proyecto, en medio de las versiones sobre su vínculo con Wanda durante su paso por Gran Hermano.
Por otro lado, la conductora también remarcó que el rodaje será breve, ya que Wanda Nara tiene otros compromisos laborales en agenda, entre ellos una película. Incluso, dejó abierta la posibilidad de que los hijos de la pareja tengan alguna participación dentro de la historia.
Así las cosas, la serie vertical se perfila como una de las apuestas más llamativas del canal de las pelotas, combinando ficción con figuras que ya generan interés propio en la audiencia.
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¿Cómo será la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López en Telefe y cuándo empiezan a grabar?
La serie vertical que preparan Wanda Nara y Maxi López para Telefe se enmarca dentro de un formato innovador que busca adaptarse a las nuevas formas de consumo audiovisual. A diferencia de las ficciones tradicionales, estará pensada para ser vista desde el celular, con episodios dinámicos y grabados en formato vertical.
La propuesta combinará elementos de ficción con situaciones inspiradas en la vida mediática de sus protagonistas, lo que le aportará un tono cercano y atractivo para el público. La narrativa será ágil, con escenas breves y ganchos constantes para mantener la atención del espectador en cada momento.
Además, se espera la participación de figuras del entorno de Wanda, lo que sumará condimentos del mundo del espectáculo y potenciará el interés en la historia. Incluso, no se descarta que haya apariciones especiales que refuercen el cruce entre realidad y ficción.
En paralelo, Wanda Nara ya comenzó a meterse de lleno en el proyecto y se encuentra leyendo los guiones, afinando detalles de su personaje de cara al inicio del rodaje. Según trascendió, las grabaciones comenzarían en los próximos días, con un esquema intensivo.
De esta manera, Telefe apuesta a un formato moderno que dialoga directamente con las plataformas digitales y las nuevas audiencias.