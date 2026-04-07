Tensión en Tucumán: un alumno de 17 años entró armado a una escuela y fue reducido en plena clase

94fac8b5-d135-4be3-8344-d9694928338c El episodio ocurrió en medio de una clase de Biología.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, destacó la rapidez del operativo: “El trabajo conjunto permitió que no se registrara ninguna tragedia”. Además, aseguró que la situación fue controlada y que no hubo incidentes posteriores.

Refuerzan la seguridad en las escuelas

Tras el episodio, las autoridades anunciaron nuevas medidas para reforzar la seguridad en establecimientos educativos de la provincia. Girvau confirmó que se implementará un operativo especial en la institución para esclarecer lo ocurrido y prevenir nuevos hechos.

También advirtió que, por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo, se intensificarán los controles en las escuelas. “No vamos a tolerar este tipo de situaciones”, remarcó el funcionario, y advirtió que los adolescentes que concurran armados podrían ser derivados al instituto Cura Brochero.

zwp7SfzJEQ_632x0 Tucumán: un alumno llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y fue detenido en plena clase. (Gentileza Contexto (Gentileza)

Qué puede pasar con el adolescente detenido

El joven quedó demorado y a disposición de la Justicia mientras se investiga el origen del arma. Por su edad, podría enfrentar responsabilidades penales, aunque también se analiza si los padres tuvieron algún grado de responsabilidad por permitir el acceso al revólver.

La investigación ahora busca determinar cómo llegó el arma al establecimiento y qué motivó al adolescente a llevarla.