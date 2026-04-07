Tensión en Tucumán: un alumno de 17 años entró armado a una escuela y fue reducido en plena clase
La policía demoró al joven, mientras se investiga cómo accedió al revólver y refuerzan los controles en centros educativos por orden del gobierno local.
Un alumno de 17 años entró armado a una escuela y fue reducido en plena clase.
Un adolescente de 17 años fue detenido por la Policía tras ingresar a una escuela de San Miguel de Tucumán con un revólver cargado con seis balas. El episodio ocurrió en medio de una clase de Biología y generó un fuerte operativo de seguridad en la zona.
El hecho se registró en un establecimiento ubicado en la intersección de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación, donde la rápida intervención de las autoridades evitó una posible tragedia. Todo comenzó cuando un compañero advirtió que el joven tenía un arma y alertó de inmediato a los directivos de la escuela, que, ante la gravedad de la situación, se activó el protocolo de emergencia y se dio aviso al 911.
En pocos minutos, efectivos motorizados de la Policía de Tucumán llegaron al lugar y coordinaron el ingreso al aula donde se desarrollaba la clase. El procedimiento se realizó sin violencia ni heridos en donde los agentes lograron reducir al estudiante y confirmaron que llevaba un revólver con seis proyectiles listos para ser utilizados.
Según las primeras líneas de investigación, el adolescente habría ingresado armado con la intención de intimidar a otros alumnos. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles conflictos previos.
El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, destacó la rapidez del operativo: “El trabajo conjunto permitió que no se registrara ninguna tragedia”. Además, aseguró que la situación fue controlada y que no hubo incidentes posteriores.
Refuerzan la seguridad en las escuelas
Tras el episodio, las autoridades anunciaron nuevas medidas para reforzar la seguridad en establecimientos educativos de la provincia. Girvau confirmó que se implementará un operativo especial en la institución para esclarecer lo ocurrido y prevenir nuevos hechos.
También advirtió que, por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo, se intensificarán los controles en las escuelas. “No vamos a tolerar este tipo de situaciones”, remarcó el funcionario, y advirtió que los adolescentes que concurran armados podrían ser derivados al instituto Cura Brochero.
Qué puede pasar con el adolescente detenido
El joven quedó demorado y a disposición de la Justicia mientras se investiga el origen del arma. Por su edad, podría enfrentar responsabilidades penales, aunque también se analiza si los padres tuvieron algún grado de responsabilidad por permitir el acceso al revólver.
La investigación ahora busca determinar cómo llegó el arma al establecimiento y qué motivó al adolescente a llevarla.