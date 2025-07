Di María volvió a Rosario Central y no pudo contener las lágrimas: la frase que emocionó a todos

El primer gran reencuentro de Di María con los hinchas será el próximo sábado 12 de julio, cuando Rosario Central reciba a Godoy Cruz en el Gigante por la primera fecha del Torneo Clausura. Sobre la posibilidad de sumar minutos en ese partido, el Fideo bromeó: "Preguntale a Ariel si voy a estar o no. Seguramente el sábado va a ser muy lindo. Después veremos si me toca jugar, será decisión de Ariel (Holan)".

A sus 37 años, Di María llega con ritmo de competencia, ya que fue titular con Benfica en todos los partidos del reciente Mundial de Clubes, donde marcó cuatro goles. Ahora, buscará cumplir el deseo que movilizó su regreso: ser campeón con Central. "Es lo único que me falta. El sueño de volver estaba, lo cumplí. Ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central y es el deseo que tiene mi familia y yo", remarcó.

A lo largo de la conferencia, Fideo repasó varios aspectos personales y deportivos de esta decisión tan esperada. "Mi familia quería que yo cumpliera este sueño. En casa se vive Central. Siempre teníamos la cabeza de querer estar acá. Estamos muy felices en Rosario, disfrutando de la familia y de los amigos", expresó.

También reveló que habló con Lionel Messi y otros compañeros de la Selección sobre su vuelta al fútbol argentino: "Leo me escribió hace poco, me felicitó y me deseó lo mejor. Me dijo que estaba feliz de que pude cumplir mi sueño".

Sobre lo que le espera en esta nueva etapa, Di María fue claro: "Sé que es mucho más duro, más choque, más golpe. Boca ya me hizo sentir lo que es el fútbol argentino. Vivo mirando el fútbol argentino, sé lo que es y lo que se vive. Intentaré aportar todo lo que aprendí en mi carrera".

Con su regreso consumado, el ídolo canalla se prepara para dar el paso que falta: "Mi ilusión es ser campeón. Intentaremos lograr el objetivo". Ahora, todo Rosario Central sueña junto a él.