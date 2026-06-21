En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Fútbol

Día del Padre en la Selección: las tiernas dedicatorias de las familias de los campeones del mundo

Mientras la Scaloneta continúa enfocada en el Mundial 2026, las parejas de varios futbolistas compartieron emotivos mensajes y postales familiares para homenajearlos en una fecha especial.

Banner Seguinos en google DESK
Día del Padre en la Selección: las tiernas dedicatorias de las familias de los campeones del mundo

El Día del Padre se vivió de una manera muy especial en la concentración de la Selección argentina. Aunque los futbolistas se encuentran enfocados en el Mundial 2026 y lejos de sus hogares, sus parejas aprovecharon las redes sociales para dedicarles sentidos mensajes y compartir imágenes íntimas junto a sus hijos.

Leé también Juanita Tinelli rompió el silencio con un fuerte descargo tras la denuncia contra su ex: "Todos me diagnostican..."
Juanita Tinelli rompió el silencio con un fuerte descargo tras la denuncia contra su ex: Todos me diagnostican...

Las publicaciones mostraron el costado más familiar de los campeones del mundo y rápidamente enternecieron a los fanáticos, que acompañaron con miles de comentarios y muestras de cariño.

El emotivo saludo de Valentina Cervantes para Enzo Fernández

Una de las primeras en expresarse fue Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, quien publicó una foto del mediocampista junto a sus hijos dentro del predio de la Selección.

"Feliz día al mejor papá del mundo, te amamos", escribió la modelo, acompañando la imagen con un corazón.

Gonzalo Montiel y una postal que conmovió a todos

Otra de las publicaciones más comentadas fue la de Karina Nacucchio, pareja de Gonzalo Montiel, quien mostró al defensor alimentando con una mamadera a su bebé recién nacido.

"Gracias por ser el mejor ejemplo para Thiagui y Juanita, mi amor", escribió, en una imagen que reflejó la faceta más tierna del lateral campeón del mundo.

Lautaro Martínez y el mensaje de Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo también se sumó a los homenajes con una foto familiar junto a Lautaro Martínez y sus hijos durante una celebración en Italia.

La mendocina acompañó la postal con una sentida frase: "Feliz Día del Padre. Pasión por compartir, por brindar, por estar".

El primer Día del Padre para Julián Álvarez

La fecha tuvo un significado especial para Julián Álvarez, quien celebra su primer Día del Padre.

Su pareja, Emilia Ferrero, compartió una imagen del delantero sosteniendo a su bebé dormido en brazos y dejó al descubierto uno de los momentos más íntimos del goleador de la Scaloneta.

Valentín Barco también recibió su homenaje

Por su parte, Yaz Jaureguy mostró a su hijo vestido con un body alusivo a la fecha y acompañado por un muñeco personalizado de Valentín Barco, en otra de las postales familiares que inundaron las redes sociales.

El lado más íntimo de la Scaloneta

Más allá de la exigencia del Mundial y de la distancia con sus seres queridos, las imágenes dejaron en evidencia el fuerte vínculo familiar que mantienen los jugadores de Lionel Scaloni.

En medio de entrenamientos, concentraciones y partidos decisivos, los campeones del mundo encontraron un momento para celebrar una fecha especial y recibir el cariño de quienes los acompañan día a día.

Las publicaciones de sus parejas reflejaron que, detrás de las figuras del fútbol, también hay padres que viven con emoción cada etapa junto a sus hijos y que encuentran en sus familias la principal motivación para seguir compitiendo al máximo nivel.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina
Notas relacionadas
El homenaje de la AFA por los 32 años del último gol de Diego Maradona con la selección argentina: la obra maestra ante Grecia
Cuáles son las canciones que eligió la Selección Argentina para festejar sus goles en el Mundial 2026
Contundente: la respuesta de Lamine Yamal cuando le preguntaron sobre un posible cruce con la Selección Argentina

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar