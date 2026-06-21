Día del Padre en la Selección: las tiernas dedicatorias de las familias de los campeones del mundo

Gonzalo Montiel y una postal que conmovió a todos

Otra de las publicaciones más comentadas fue la de Karina Nacucchio, pareja de Gonzalo Montiel, quien mostró al defensor alimentando con una mamadera a su bebé recién nacido.

"Gracias por ser el mejor ejemplo para Thiagui y Juanita, mi amor", escribió, en una imagen que reflejó la faceta más tierna del lateral campeón del mundo.

Lautaro Martínez y el mensaje de Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo también se sumó a los homenajes con una foto familiar junto a Lautaro Martínez y sus hijos durante una celebración en Italia.

La mendocina acompañó la postal con una sentida frase: "Feliz Día del Padre. Pasión por compartir, por brindar, por estar".

El primer Día del Padre para Julián Álvarez

La fecha tuvo un significado especial para Julián Álvarez, quien celebra su primer Día del Padre.

Su pareja, Emilia Ferrero, compartió una imagen del delantero sosteniendo a su bebé dormido en brazos y dejó al descubierto uno de los momentos más íntimos del goleador de la Scaloneta.

Valentín Barco también recibió su homenaje

Por su parte, Yaz Jaureguy mostró a su hijo vestido con un body alusivo a la fecha y acompañado por un muñeco personalizado de Valentín Barco, en otra de las postales familiares que inundaron las redes sociales.

El lado más íntimo de la Scaloneta

Más allá de la exigencia del Mundial y de la distancia con sus seres queridos, las imágenes dejaron en evidencia el fuerte vínculo familiar que mantienen los jugadores de Lionel Scaloni.

En medio de entrenamientos, concentraciones y partidos decisivos, los campeones del mundo encontraron un momento para celebrar una fecha especial y recibir el cariño de quienes los acompañan día a día.

Las publicaciones de sus parejas reflejaron que, detrás de las figuras del fútbol, también hay padres que viven con emoción cada etapa junto a sus hijos y que encuentran en sus familias la principal motivación para seguir compitiendo al máximo nivel.