El particular análisis y reflexión de Moria Casán por el Día del Padre: "Me felicito"

El mensaje generó una gran repercusión en las redes donde muchos usuarios coincidieron en el análisis de la actriz y se sintieron identificados en su historia.

"Más que justo es tu día Moria felicitaciones", "Siempre reconociendo tu valor y tu esfuerzo", "Me encanta como hace llorar a todos en los comentarios por decir que fue madre y padre. Si quieren llorar, lloren", reflejaron algunos de los usuarios al comentar su mensaje.

En cambio, otros también cuestionaron su pensamiento: "Moria te respeto mucho pero la función del padre no es sólo económica como proveedor Igual si te autopercibís padre te deseo feliz día", "Tenés razón Moria, es comercial, pero deja una vez el ego de lado, sos madre, es el día del padre", "Para eso esta el día de la madre que es otro dia comercial", observaron otras personas.

La dura sentencia de Moria Casán sobre el escándalo de Florencia Peña en Luzu

Moria Casán fue contundente al referirse al revuelo que se generó en torno a Florencia Peña por la falsa noticia que dio al aire en Luzu sobre el padre de Messi.

"Yo no me pongo del lado de nadie pero sí empatizo con el que tiene que comunicar. Flor no lo hizo de amarillista ni para ponerle un punto más a su programa. Que se equivocó, se equivocó, pidió las disculpas correspondientes y yo se las creo", comenzó la conductora en La mañana con Moria.

"Que estuvo mal, estuvo mal. Pidió las disculpas correspondientes. Ahora, no sé si hay que seguir disculpándose. Es demasiado ya. Basta de migajear el perdón", consideró.

Y ante las críticas que recibió la actriz por esa acción, analizó: "Siento que es un vuelto para Nico Occhiato y para Flor. Empresarialmente, él logró mucho en poco tiempo y tiene a todos descolocados y ella tiene un tema político atrás. Acá se termina mezclando todo".

"Acá hubo un ataque de ética que mamita… me creí que estábamos en el Vaticano. Mucho moralista. Lo fundamental es que el padre de Messi está mejor. Lionel debe estar acostumbrado a estas cosas también, está entrenando y el lunes seguramente la vuelva a romper", concluyó.