Doble golpe para Scaloni: pierde a un titular para los amistosos y sufre una baja sensible para el Mundial
El técnico de la Selección Argentina recibió dos malas noticias en las últimas horas. La primera afecta los planes pensando en los amistosos con Mauritania y Zambia, pero la segunda influye directamente en el armado del plantel que disputará la Copa.
Scaloni recibió dos malas noticias antes del amistoso con Mauritania (Foto: Reuters).
La Selección Argentina volvió a recibir un golpe inesperado en la previa de la doble fecha FIFA de marzo. A pocos días de salir a la cancha, el equipo dirigido por Lionel Scaloni sufrió dos bajas sensibles que modificaron el armado del plantel y encendieron alarmas de cara al Mundial 2026.
El mediocampista Rodrigo De Paul quedó descartado por un problema físico, mientras que el delantero Joaquín Panichelli sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y quedó descartado para la Copa del Mundo.
El golpe más duro: Panichelli y una lesión que cambia su futuro
Si bien la ausencia de De Paul genera preocupación, la noticia más impactante llegó con la situación de Joaquín Panichelli.
El delantero, considerado una de las apuestas ofensivas del entrenador, sufrió una molestia durante el entrenamiento del jueves. Lo que inicialmente parecía un problema menor terminó confirmándose como una rotura de ligamentos cruzados.
Este tipo de lesión requiere una recuperación prolongada, lo que deja al jugador fuera del Mundial 2026. La noticia generó un fuerte impacto en el entorno del seleccionado, ya que Panichelli venía siendo seguido de cerca como una alternativa de ataque con proyección.
Desde el entorno del equipo, la información se confirmó tras los estudios médicos realizados en las últimas horas.
Una baja que altera el equilibrio del mediocampo
La ausencia de Rodrigo De Paul no es un detalle menor. El volante, actualmente en Inter Miami, es una de las piezas clave en el esquema de Lionel Scaloni.
Durante los últimos días, el futbolista ya había mostrado señales de molestias físicas que lo marginaron de los entrenamientos más exigentes. Finalmente, se confirmó que no estará disponible para los compromisos ante Mauritania y Zambia.
El primero de los encuentros se disputará este viernes en La Bombonera, a partir de las 20.15, en lo que será una de las últimas presentaciones del equipo en el país antes del Mundial. Por su parte, el segundo compromiso se jugará el martes en el mismo horario y escenario.