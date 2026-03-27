Doble golpe para Scaloni: pierde a un titular para los amistosos y sufre una baja sensible para el Mundial

Joaquin_Panichelli Joaquín Panichelli, con la camiseta del Racing de Estrasburgo (Foto: Reuters).

Este tipo de lesión requiere una recuperación prolongada, lo que deja al jugador fuera del Mundial 2026. La noticia generó un fuerte impacto en el entorno del seleccionado, ya que Panichelli venía siendo seguido de cerca como una alternativa de ataque con proyección.

Desde el entorno del equipo, la información se confirmó tras los estudios médicos realizados en las últimas horas.

Una baja que altera el equilibrio del mediocampo

La ausencia de Rodrigo De Paul no es un detalle menor. El volante, actualmente en Inter Miami, es una de las piezas clave en el esquema de Lionel Scaloni.

Durante los últimos días, el futbolista ya había mostrado señales de molestias físicas que lo marginaron de los entrenamientos más exigentes. Finalmente, se confirmó que no estará disponible para los compromisos ante Mauritania y Zambia.

El primero de los encuentros se disputará este viernes en La Bombonera, a partir de las 20.15, en lo que será una de las últimas presentaciones del equipo en el país antes del Mundial. Por su parte, el segundo compromiso se jugará el martes en el mismo horario y escenario.