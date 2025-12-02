Dolor en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, entrenador de Luján, a los 35 años. 

el-mensaje-de-lujan-sobre-la-muerte-de-su-entrenador-santiago-fredes-foto-captura-Z3WSSYRMMBGERASP7OWWEEUMFE (1)

En octubre, la institución había oficializado la renovación de su contrato hasta 2026, señal del fuerte respaldo deportivo que tenía.

De qué murió Santiago Fredes

Según informó el medio Ladrán Sancho de Luján, a Fredes le habían detectado una enfermedad autoinmune que deterioró su salud de forma repentina e inesperada. Días después, el club confirmó públicamente que el DT atravesaba una “situación delicada”.

La noticia de su fallecimiento provocó un fuerte impacto en el ascenso argentino y generó una ola de mensajes de despedida.

santiago-fredes-era-dt-de-lujan-foto-igsantiifredes-MC6K2M3XPVEQPIX5XQSMFZPQAE El DT estaba internado con una enfermedad autoinmune.

Los clubes que despidieron al entrenador

Varios equipos de la categoría expresaron su dolor en redes sociales. Entre ellos, Flandria, donde Fredes jugó en 2011: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Fredes. El Pulga vistió nuestra camiseta y fue un gran referente del Club Luján como jugador, coordinador y entrenador. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos”.

La muerte de Santiago Fredes deja un vacío enorme en el fútbol de ascenso y en la comunidad de Luján, donde se había ganado el respeto como jugador, formador y técnico.