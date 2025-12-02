Dolor en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, entrenador de Luján, a los 35 años
Elfútbol argentino vive horas de profundo pesar. Santiago Fredes, entrenador de Club Luján y exjugador de varios clubes del ascenso, murió a los 35 años tras permanecer internado desde el 24 de noviembre. El DT había renovado su contrato hace poco más de un mes y era una de las figuras jóvenes con mayor proyección en la Primera C.
El club confirmó la noticia a través de un comunicado: “El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral”.
Fredes tuvo un paso destacado por clubes como Flandria, Defensores Unidos, Excursionistas y Luján, equipo en el que decidió retirarse y dar inicio a su camino como entrenador.
Primero se desempeñó como coordinador de las divisiones inferiores, y en 2024 asumió como director técnico del plantel profesional. Bajo su conducción, el equipo llegó a disputar los cuartos de final del Reducido por el ascenso, instancia en la que cayó ante Sportivo Barracas.
En octubre, la institución había oficializado la renovación de su contrato hasta 2026, señal del fuerte respaldo deportivo que tenía.
De qué murió Santiago Fredes
Según informó el medio Ladrán Sancho de Luján, a Fredes le habían detectado una enfermedad autoinmune que deterioró su salud de forma repentina e inesperada. Días después, el club confirmó públicamente que el DT atravesaba una “situación delicada”.
La noticia de su fallecimiento provocó un fuerte impacto en el ascenso argentino y generó una ola de mensajes de despedida.
Los clubes que despidieron al entrenador
Varios equipos de la categoría expresaron su dolor en redes sociales. Entre ellos, Flandria, donde Fredes jugó en 2011: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Fredes. El Pulga vistió nuestra camiseta y fue un gran referente del Club Luján como jugador, coordinador y entrenador. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos”.
La muerte de Santiago Fredes deja un vacío enorme en el fútbol de ascenso y en la comunidad de Luján, donde se había ganado el respeto como jugador, formador y técnico.