Dilema en la Selección Argentina: el tapado que puede dejar afuera del Mundial a uno de los mimados de Scaloni

Sin embargo, el jugador tiene un factor clave en su contra: Buendía casi no suma recorrido en la Scaloneta, ya que apenas acumula 30 minutos con la camiseta argentina (10 minutos frente a Colombia en 2022 por Eliminatorias y 20 ante Angola en un amistoso en noviembre de 2025).

A qué futbolistas consagrados podría desplazar Buendía en la lista del Mundial

Para que el atacante del Aston Villa se meta en la nómina final, alguien de la consideración habitual del entrenador deberá salir. Con piezas fijas en el mediocampo como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Valentín Barco, el margen es mínimo.

Bajo este panorama, Buendía debería desplazar a Giovani Lo Celso o a Máximo Perrone, en caso de que Scaloni decida llevar 10 mediocampistas y resignar un atacante, lugar que hoy ocupa José Manuel "Flaco" López.

Dejar afuera al delantero de área implicaría perder al único tanque de reserva con características diferentes para situaciones límite. Por el contrario, la salida de Lo Celso representaría un golpe al corazón de la Scaloneta. El zurdo del Betis no tuvo una temporada descollante, pero integra la mesa chica de referentes junto a Lionel Messi, De Paul, Paredes y Nicolás Otamendi. Además, el DT siente una deuda afectiva con él tras habérsele truncado la chance de jugar en Qatar por una inoportuna lesión.

Cómo se perfila el resto de la lista de la Selección Argentina

El rompecabezas de Scaloni no solo se limita al mediocampo. El cuerpo técnico tiene decidido armar una plantilla con 3 arqueros y 9 defensores debido a que varios futbolistas de la línea de fondo llegan con lo justo desde lo físico. De hecho, crecieron las posibilidades de Lucas Martínez Quarta, Nicolás Capaldo o Kevin Mac Allister debido a que Nahuel Molina y Gonzalo Montiel arrastran problemas musculares.

En la ofensiva, en tanto, los delanteros que ya tienen su lugar completamente asegurado son cuatro: Lionel Messi, Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Tras coronarse en Europa, el propio Buendía dejó sembrada la incógnita sobre lo que pasará en los próximos días: "Me costó mucho llegar hasta acá. Con gol, con asistencia, con mucho trabajo... Ya veremos qué pasa con el Mundial", lanzó el marplatense. La moneda está en el aire y la última palabra la tendrá el DT en Ezeiza.