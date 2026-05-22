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Dilema en la Selección Argentina: el tapado que puede dejar afuera del Mundial a uno de los mimados de Scaloni

El espectacular presente futbolístico de un futbolista argentino reabrió un debate inesperado: Scaloni analiza si sumarlo a la delegación, lo que obligaría a relegar a un histórico del ciclo.

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Dilema en la Selección Argentina: el tapado que puede dejar afuera del Mundial a uno de los mimados de Scaloni

Las horas previas al anuncio de una lista mundialista suelen estar cargadas de especulaciones, pero esta vez el debate se instaló directamente por el rendimiento incontestable de un futbolista en el Viejo Continente. Lionel Scaloni anunciará la lista definitiva la semana próxima y, de cara a esa decisión final, atraviesa horas de profundas definiciones en el predio de Ezeiza.

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El gran dilema pasa por decidir si llevará o no a la Copa del Mundo a Emiliano Buendía, el marplatense de 29 años que viene de ser el MVP de la final de la Europa League que consagró al Aston Villa, con un golazo y una asistencia en el triunfo ante Friburgo en Turquía. El extraordinario presente del volante ofensivo pide a gritos un lugar entre los 26 futbolistas que defenderán la corona conseguida en Qatar, aunque su incorporación está lejos de ser una tarea sencilla para el armado de la estructura.

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Cuáles son los números de Emiliano Buendía que desvelan a Lionel Scaloni

A Lionel Scaloni siempre le gustó el estilo de Buendía porque le encantan los mediocampistas de buen pie, dinámicos y con capacidad de gestar juego. Los argumentos estadísticos para convocarlo tras su año en Inglaterra sobran: registró 11 goles en 53 partidos, siendo titular en 30 de ellos. El volante ofensivo fue notablemente potenciado por el entrenador Unai Emery, mostrando una versión muy distinta a la de la temporada anterior a préstamo en el Bayer Leverkusen, donde simplemente fue titular en 4 de 14 encuentros.

Sin embargo, el jugador tiene un factor clave en su contra: Buendía casi no suma recorrido en la Scaloneta, ya que apenas acumula 30 minutos con la camiseta argentina (10 minutos frente a Colombia en 2022 por Eliminatorias y 20 ante Angola en un amistoso en noviembre de 2025).

A qué futbolistas consagrados podría desplazar Buendía en la lista del Mundial

Para que el atacante del Aston Villa se meta en la nómina final, alguien de la consideración habitual del entrenador deberá salir. Con piezas fijas en el mediocampo como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Valentín Barco, el margen es mínimo.

Bajo este panorama, Buendía debería desplazar a Giovani Lo Celso o a Máximo Perrone, en caso de que Scaloni decida llevar 10 mediocampistas y resignar un atacante, lugar que hoy ocupa José Manuel "Flaco" López.

Dejar afuera al delantero de área implicaría perder al único tanque de reserva con características diferentes para situaciones límite. Por el contrario, la salida de Lo Celso representaría un golpe al corazón de la Scaloneta. El zurdo del Betis no tuvo una temporada descollante, pero integra la mesa chica de referentes junto a Lionel Messi, De Paul, Paredes y Nicolás Otamendi. Además, el DT siente una deuda afectiva con él tras habérsele truncado la chance de jugar en Qatar por una inoportuna lesión.

Cómo se perfila el resto de la lista de la Selección Argentina

El rompecabezas de Scaloni no solo se limita al mediocampo. El cuerpo técnico tiene decidido armar una plantilla con 3 arqueros y 9 defensores debido a que varios futbolistas de la línea de fondo llegan con lo justo desde lo físico. De hecho, crecieron las posibilidades de Lucas Martínez Quarta, Nicolás Capaldo o Kevin Mac Allister debido a que Nahuel Molina y Gonzalo Montiel arrastran problemas musculares.

En la ofensiva, en tanto, los delanteros que ya tienen su lugar completamente asegurado son cuatro: Lionel Messi, Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Tras coronarse en Europa, el propio Buendía dejó sembrada la incógnita sobre lo que pasará en los próximos días: "Me costó mucho llegar hasta acá. Con gol, con asistencia, con mucho trabajo... Ya veremos qué pasa con el Mundial", lanzó el marplatense. La moneda está en el aire y la última palabra la tendrá el DT en Ezeiza.

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