El comentario discriminatorio del Mono Burgos contra un futbolista que le costó su trabajo

Esta declaración generó un fuerte repudio e indignación en todo el continente europeo, llevando incluso a que los jugadores de ambos equipos decidieran no responder preguntas de la prensa al finalizar el encuentro.

A pesar de haber ofrecido disculpas a través de un comunicado, en el que aseguró que su intención no era denigrar a Lamine Yamal, Burgos fue despedido de Movistar Plus+ debido a "incumplimiento del código interno de conducta". La cadena también expresó su descontento hacia la presentadora y los otros dos comentaristas presentes durante el incidente, incluido el argentino Jorge Valdano.

"Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social", explicó el Mono en un texto.

Y añadió: "Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario".

"El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo! ¡Nos vemos en fútbol!", concluyó Burgos en su texto.

El padre de Lamine Yamal, por su parte, expresó su posición a través de una historia de Instagram, pidiendo respeto para los hijos de los demás en un claro mensaje de repudio hacia el comentario de Burgos.