El CÓMPLICE encuentro entre Franco Colapinto y la periodista Christine GZ: "Haremos..."

image.png

El intercambio no solo mostró el lado más relajado del joven piloto argentino, sino que también encendió las redes sociales. Christine, quien tiene una sólida presencia en plataformas digitales con más de 166 mil seguidores en Instagram, no tardó en replicar el momento en sus redes, acompañándolo con emojis de risas y corazones azules, en referencia al color del equipo Williams. La complicidad entre ambos continuó este viernes cuando se reencontraron en el paddock, con Christine bromeando sobre el impacto de su entrevista: "Le dije: ‘Oye, la que me liaste’. Fue muy simpático porque me dijo: ‘Si solo dije la verdad’. Luego me comentó que después haremos una selfie para ya reventar las redes".

Embed

Pero este no fue el único momento destacable para Colapinto en su primer fin de semana como piloto titular de Fórmula 1. También tuvo un gesto amable con la cronista brasileña Mariana Becker, de la cadena TV Brand, a quien elogió por su habilidad con el español. "¡Muy bien hablas español!", le dijo Colapinto, a lo que Becker respondió agradecida antes de que el piloto añadiera con una sonrisa: "Yo portugués, cero...".

Estos momentos mostraron el lado más cercano y simpático del joven piloto que resonaron tanto con los fanáticos como con la prensa internacional. Mientras Colapinto se prepara para enfrentarse a la élite del automovilismo en Monza, su debut ya dejó una huella indeleble fuera de la pista, convirtiéndolo en un personaje a seguir en esta temporada de Fórmula 1.

El detalle de Franco Colapinto que emocionó a los argentinos e hizo estallar las redes sociales

Franco Colapinto hará historia este fin de semana al debutar como piloto titular en la Fórmula 1, marcando el regreso de un argentino a la máxima categoría del automovilismo después de 23 años. El joven de Pilar, de tan solo 21 años, fue confirmado por Williams como reemplazante de Logan Sargeant para lo que resta de la temporada 2024. Su estreno tendrá lugar en el icónico circuito de Monza, durante el Gran Premio de Italia y, en la previa, el joven piloto tuvo un gesto que emocionó a sus compatriotas.

Este hito no solo representa un logro personal para Colapinto, sino que también revive la pasión de los fanáticos argentinos por la Fórmula 1. Para la ocasión, Franco preparó un casco especial que rinde homenaje a su país de origen. El diseño del casco, que ya había sido utilizado en su participación en Silverstone durante un entrenamiento, se destaca por portar de manera prominente la bandera Albiceleste en la parte superior, un símbolo de orgullo y conexión con Argentina.

image.png

Las imágenes del casco que Colapinto lucirá en su debut, no tardaron en generar una ola de entusiasmo entre los fanáticos. Los comentarios reflejan la emoción de ver nuevamente a un piloto argentino en la Fórmula 1. "Hermoso, volver a ver un casco con la bandera Argentina", "Tremendo, hermoso, a disfrutarlo", y "Vamos vamos Carajo, felicidades para él, para los argentinos y LATAM todos", fueron solo algunas de las reacciones que inundaron su cuenta en X.

El piloto, que correrá para Williams, dejó en claro en múltiples ocasiones el profundo agradecimiento que siente por sus raíces y por los inicios de su carrera en Argentina. Su debut en Monza no solo será un momento clave en su trayectoria, sino también un motivo de orgullo para todo el país.

Con su casco Albiceleste y el apoyo de miles de fanáticos, Franco Colapinto está listo para enfrentar uno de los desafíos más grandes de su vida en el mundo del automovilismo. El Gran Premio de Italia promete ser un evento memorable, no solo para el joven piloto, sino para todos aquellos que sueñan con ver a un argentino triunfar nuevamente en la Fórmula 1.