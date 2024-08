Franco Colapinto "encaró" a una periodista y la dejó sin palabras: ¿hay amor?

Lejos de incomodarse, Christine respondió en el mismo tono, diciendo: “Gracias. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho ‘este chico me va a caer bien…’”.

Embed

El encuentro entre ambos no pasó desapercibido, y en cuestión de horas, el video de la interacción se viralizó en las redes sociales. Christine, quien compitió en la categoría Extreme E, compartió el clip en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 166 mil seguidores, acompañándolo con emojis de risas y corazones azules, en referencia a los colores de Williams.

Pero la complicidad no quedó solo en esa entrevista. Christine insinuó que había más para contar, diciendo en tono de broma: “Ya te lo cuento luego, porque ahora no creo que se pueda grabar”. Este intercambio dejó claro que la química entre ambos fue instantánea.

Más allá del tono ligero de la conversación, Franco también compartió su emoción por este importante hito en su carrera. Después de mudarse a Europa a los 14 años para perseguir su sueño de llegar a la Fórmula 1, comentó: “Es algo para lo que trabajé desde muy chico. Hay altibajos, como en todo, pero los sacrificios valieron la pena. Hoy en día, llegar a este objetivo me genera una emoción mucho más grande”.