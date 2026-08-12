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COPA SUDAMERICANA

El contundente mensaje del Vasco Arruabarrena tras la victoria de Boca ante Recoleta: "Tenemos que..."

El DT de Boca analizó el 3-1 ante Recoleta por la Copa Sudamericana 2026, valoró el triunfo de visitante y marcó los objetivos del equipo.

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Rodolfo Arruabarrena

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Luego de dar un paso importante en el plano internacional, el mundo Boca analiza lo que dejó el encuentro de ida en los octavos de final. En el Palacio Tomás A. Ducó, el Xeneize se impuso por 3 a 1 ante Recoleta en un desarrollo que fue de menor a mayor, logrando una ventaja valiosa de cara al partido de vuelta que se disputará en Asunción.

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Rodolfo Arruabarrena

Tras el pitazo final, Rodolfo Arruabarrena analizó el rendimiento de sus dirigidos en conferencia de prensa. Lejos de conformarse únicamente con el resultado, el entrenador hizo hincapié en la mentalidad que debe sostener el plantel para pelear en todos los frentes.

Qué dijo Arruabarrena sobre el rendimiento de Boca y los riesgos del equipo

El técnico reconoció su perfil exigente y admitió convivir con la tensión propia de los partidos, aunque respaldó la propuesta ofensiva y el riesgo asumido por sus futbolistas. "A mí lo que me interesa es que la gente se identifique con el equipo, soy muy exigente y muchas veces tengo el alma de defensor, el cagazo siempre está", expresó el Vasco ante los medios.

En la misma línea, explicó cómo imaginaba el desarrollo del juego ante el conjunto rival: "Hoy sentía que chances íbamos a tener, ocasiones íbamos a tener y que ellos podían tener alguna opción de poder complicarnos en las contras, pero es el juego que proponemos y el riesgo que asumimos; hay algunos errores individuales pero estoy conforme".

Cuál es la exigencia del Vasco Arruabarrena para lo que viene en el año

Con la mira puesta tanto en el torneo local como en el plano internacional, el entrenador dejó en claro cuál es el camino que deben transitar sus dirigidos para consolidar el proyecto deportivo. "Ya se lo he dicho a los chicos, tenemos que acostumbrarnos a ganar, corregir cosas y seguir en esto", sentenció con firmeza. Además, profundizó sobre la importancia de la regularidad en el fútbol actual: "Tanto en la liga, como Sudamericana. En este fútbol, los equipos regulares tarde o temprano sacan la diferencia".

Al evaluar los noventa minutos, Arruabarrena valoró arrancar la serie con el pie derecho, aunque reconoció que el marcador final pudo haber sido más amplio por el desarrollo del complemento. "Es un triunfo importante, me hubiese gustado terminar con un golcito más", confesó.

Asimismo, detalló qué factores inclinaron la balanza a favor del Xeneize: "La expulsión finalizando el primer tiempo nos ayudó a tener un poco más de control y lo que les pedí en el segundo tiempo era tener paciencia, por suerte en los primeros minutos nos pusimos en ventaja".

Para cerrar, el estratega reiteró su ambición de estirar la diferencia en el marcador global y aprovechó la ocasión para respaldar el esfuerzo de sus futbolistas: "Me hubiesen gustado uno o dos goles más. Tuvimos las chances pero no se ha podido lograr, felicito a los jugadores". Con este escenario favorable, Boca encarará la preparación de los próximos compromisos con la premisa de pulir detalles y abrochar la clasificación en Paraguay.

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