El contundente mensaje del Vasco Arruabarrena tras la victoria de Boca ante Recoleta: "Tenemos que..."

Cuál es la exigencia del Vasco Arruabarrena para lo que viene en el año

Con la mira puesta tanto en el torneo local como en el plano internacional, el entrenador dejó en claro cuál es el camino que deben transitar sus dirigidos para consolidar el proyecto deportivo. "Ya se lo he dicho a los chicos, tenemos que acostumbrarnos a ganar, corregir cosas y seguir en esto", sentenció con firmeza. Además, profundizó sobre la importancia de la regularidad en el fútbol actual: "Tanto en la liga, como Sudamericana. En este fútbol, los equipos regulares tarde o temprano sacan la diferencia".

Al evaluar los noventa minutos, Arruabarrena valoró arrancar la serie con el pie derecho, aunque reconoció que el marcador final pudo haber sido más amplio por el desarrollo del complemento. "Es un triunfo importante, me hubiese gustado terminar con un golcito más", confesó.

Asimismo, detalló qué factores inclinaron la balanza a favor del Xeneize: "La expulsión finalizando el primer tiempo nos ayudó a tener un poco más de control y lo que les pedí en el segundo tiempo era tener paciencia, por suerte en los primeros minutos nos pusimos en ventaja".

Para cerrar, el estratega reiteró su ambición de estirar la diferencia en el marcador global y aprovechó la ocasión para respaldar el esfuerzo de sus futbolistas: "Me hubiesen gustado uno o dos goles más. Tuvimos las chances pero no se ha podido lograr, felicito a los jugadores". Con este escenario favorable, Boca encarará la preparación de los próximos compromisos con la premisa de pulir detalles y abrochar la clasificación en Paraguay.