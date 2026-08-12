La reacción de Rodrigo De Paul ante el video de Tini Stoessel confirmando el casamiento: "Sueño con..."

Ante el anuncio de Tini Stossel, Rodrigo De Paul comentó con profunda emoción sobre la boda que los unirá para siempre: "Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo".

"Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Te amo", agregó el futbolista de Inter Miami y la Selección Argentina en otra historia desde las redes.

La lista de invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En los últimos días, la periodista Paula Varela había mencionado en Intrusos (América Tv) que Tini Stoessel estaría distanciada de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

En La mañana con Moria (El Trece), Gustavo Méndez aportó más datos sobre la interna familiar y dio a conocer una versión que vincula directamente al casamiento de la artista y el futbolista.

Según el panelista, la información que recibió es contundente: “Tini está peleada con sus padres y en este momento se encuentra de vacaciones en París. A mí me llegó una información exclusiva que es tremenda: me dicen que Alejandro y Mariana no estarían invitados a su casamiento con Rodrigo de Paul, que es el 19 de diciembre”, señaló.

Además, recordó que la ceremonia se realizará en una estancia de Exaltación de la Cruz, un lugar elegido por otras figuras del ambiente, y que la organización estará a cargo de la reconocida wedding planner Bárbara Diez, expareja de Horacio Rodríguez Larreta.

Aunque las invitaciones aún no fueron enviadas de manera oficial, el periodista aclaró que los más cercanos ya estarían al tanto de la situación. “Todavía no se mandaron las tarjetas de invitación, pero están avisados”, señaló Méndez en el programa que conduce Moria Casán.