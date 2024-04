El contundente mensaje de la esposa de Ángel Di María tras las amenazas que recibieron en Rosario

Embed

Las imágenes fueron publicadas en una historia de Instagram, donde también compartió una publicación de Ángel Di María, en la que se lo ve a ella junto a Mía en el mismo lugar, con la leyenda "mis amores".

La millonaria cifra por la que amenazaron a Ángel Di María y su familia en Rosario

Cuatro millones de pesos es la cantidad que se presume recibieron los autores de la amenaza a la familia Di María en Rosario. Esta información se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas por los investigadores en el marco de una causa en la que el juez Pablo Pinto ordenó la prisión preventiva por dos años para el hombre y la mujer acusados.

De acuerdo con una de las escuchas, los imputados admitieron haber recibido "cuatro palos" para llevar a cabo la intimidación ocurrida durante la madrugada del lunes 25 de marzo, frente al country Funes Hills Miraflores, en la zona de Funes, donde suele alojarse Di María cada vez que visita el país.

Los acusados son Pablo Ezequiel Acotto, de 35 años, y Sara Belén Gutiérrez, de 23, a quienes se imputan los delitos de "amenazas coactivas calificadas, intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil".

El fiscal Pablo Socca lidera la investigación, aunque hasta el momento no se ha identificado quiénes hicieron el "encargo". Incluso, según una información publicada por Rosario 3, otras fuentes sugieren que la suma desembolsada podría haber sido realmente de 400 mil pesos.

El escalofriante mensaje que decía: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", fue encontrado dentro de un trozo de nylon y estaba dirigido directamente al padre de Di María.

Los responsables de la seguridad del country informaron que ese día se escucharon cuatro disparos cuando el vehículo, que luego fue hallado abandonado, se alejaba del lugar a gran velocidad.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, reveló en una entrevista con el diario La Capital que la principal hipótesis sobre las amenazas a Di María está relacionada con "una guerra de hinchadas" debido a que el jugador expresó su intención de regresar a jugar en Rosario Central.

A pesar de que el contrato de Di María con Benfica finaliza el 30 de junio de 2024, aún no hay confirmación sobre su regreso al país luego de la Copa América 2024, que marca el final de su exitoso ciclo con la Selección Argentina.