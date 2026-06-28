El descargo de Colapinto tras el GP de Austria: "Hay que entender qué pasó"

“No me tocó nadie. Largué y me quedé sin potencia. No sé qué pasó. Fue un fin de semana difícil con el motor y la parte eléctrica”, señaló el argentino ante la prensa.

El piloto de Alpine remarcó además que será fundamental analizar los datos del monoplaza antes de la próxima fecha del campeonato.

“Hay que entender el porqué. Después se quedó parado el auto. Hay que entender un poco lo que pasa. Fue un día muy malo, muy lento, patinando mucho. Me quedé atrás de los Williams”, afirmó.

Una carrera condicionada desde el inicio

Colapinto completó las 71 vueltas del Gran Premio, aunque nunca logró acercarse a los puestos que otorgan puntos. Su mejor registro fue de 1:11.795, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó 13°.

El argentino reconoció que la carrera se volvió muy complicada desde los primeros metros. “Fue una carrera larga y dura. Hay que entender la razón y hay que mejorar en Silverstone”, sostuvo.

La frustración del piloto argentino se explicó no solo por el resultado final, sino también porque el equipo había mostrado algunas señales positivas durante los entrenamientos del fin de semana.

Gasly sufrió el mismo inconveniente

Los problemas no afectaron únicamente a Colapinto. Pierre Gasly reveló que también sufrió una pérdida de potencia en la largada, lo que refuerza la hipótesis de un inconveniente general en ambos Alpine.

“La tarde ha sido un poco horrible. Tuvimos un problema de potencia desde la salida hasta la curva 4. Ha sido la carrera más complicada del año en cuanto a adherencia y desgaste de neumáticos”, explicó el piloto francés.

Gasly también adelantó que la escudería ya trabaja para encontrar soluciones antes del próximo compromiso del calendario.

“Vamos a intentar entender mejor las nuevas piezas que hemos montado en el coche. Queda poco tiempo para Silverstone y tenemos que mejorar el rendimiento”, señaló.